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Pevačica Zorica Marković podsetila se snimanja kultnog filma "Tesna koža" i otkrila detalje saradnje sa glumačkim legendama Milanom Lanetom Gutovićem i Vojom Brajovićem. Kako je istakla, izuzetno je srećna što je imala priliku da bude deo projekta koji smatra najgledanijim u istoriji tog tipa filma na našim prostorima.

Zorica Marković se sa velikim poštovanjem prisetila pokojnog kolege Laneta Gutovića, istakavši da joj neizmerno nedostaje:

"Imala sam sreću da upoznam te ljude i da učestvujem u tom projektu, po meni najgledanijem u istoriji tog tipa filma. Šojić (Milan Lane Gutović, prim. aut.), moj brat, više se ne rađa. Mnogo mi nedostaje. U šminkernici, dok su njemu nameštali brkove, plakali smo od smeha šta je sve izvaljivao, laka mu zemlja".

1/7 Vidi galeriju Voja Brajović prima nagradu Ernest Foto: Milan Đurđević

Pogledi sa Vojom Brajovićem

Pevačica je priznala da su se tokom snimanja rodile simpatije i uzajamni pogledi između nje i Voje Brajovića. Prisetila se kako je to izgledalo iza kamera dok se snimala jedna od scena:

"Kada je počelo snimanje, dok je kamera išla po šinama, Voja Brajović sedi i gleda ga ispod šešira. Pa tako nešto malo smo se gledali, u fazonu 'ala bih te ja'. To mi je bilo slatko i simpatično. Naravno, nikada ništa nije bilo".

Scenu vraćali šest puta

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

Atmosfera na snimanju bila je prepuna smeha, a pojedine scene su morale više puta da se ponavljaju zbog reakcija cele ekipe na setu:

"Šest puta smo vraćali scenu kada Voja Brajović sedi i Šojić ulazi sa telohraniteljem, i momak koji je radio na kranu se tresao, nema kadra jer umire od smeha. Statisti su se smejali. Pola scena koje su ubačene su toliko bile dobre, a nisu bile u planu".

kurir

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