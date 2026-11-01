EVO ŠTA SE DESILO IZMEĐU ZORICE MARKOVIĆ I VOJE BRAJOVIĆA NA JEDNOM SNIMANJU! Otkrivena istina nakon toliko godina
- Zorica Marković se prisetila snimanja 'Tesne kože' i rada sa Milanom Lanetom Gutovićem, koga je nazvala nezamenjivim i veoma joj nedostaje.
- Otkrila je da su između nje i Voje Brajovića postojali simpatični pogledi i simpatije, ali da nikada ništa nije bilo.
- Kaže i da su se pojedine scene više puta ponavljale jer se cela ekipa na setu smejala do suza.
Pevačica Zorica Marković podsetila se snimanja kultnog filma "Tesna koža" i otkrila detalje saradnje sa glumačkim legendama Milanom Lanetom Gutovićem i Vojom Brajovićem. Kako je istakla, izuzetno je srećna što je imala priliku da bude deo projekta koji smatra najgledanijim u istoriji tog tipa filma na našim prostorima.
Zorica Marković se sa velikim poštovanjem prisetila pokojnog kolege Laneta Gutovića, istakavši da joj neizmerno nedostaje:
"Imala sam sreću da upoznam te ljude i da učestvujem u tom projektu, po meni najgledanijem u istoriji tog tipa filma. Šojić (Milan Lane Gutović, prim. aut.), moj brat, više se ne rađa. Mnogo mi nedostaje. U šminkernici, dok su njemu nameštali brkove, plakali smo od smeha šta je sve izvaljivao, laka mu zemlja".
Pogledi sa Vojom Brajovićem
Pevačica je priznala da su se tokom snimanja rodile simpatije i uzajamni pogledi između nje i Voje Brajovića. Prisetila se kako je to izgledalo iza kamera dok se snimala jedna od scena:
"Kada je počelo snimanje, dok je kamera išla po šinama, Voja Brajović sedi i gleda ga ispod šešira. Pa tako nešto malo smo se gledali, u fazonu 'ala bih te ja'. To mi je bilo slatko i simpatično. Naravno, nikada ništa nije bilo".
Scenu vraćali šest puta
Atmosfera na snimanju bila je prepuna smeha, a pojedine scene su morale više puta da se ponavljaju zbog reakcija cele ekipe na setu:
"Šest puta smo vraćali scenu kada Voja Brajović sedi i Šojić ulazi sa telohraniteljem, i momak koji je radio na kranu se tresao, nema kadra jer umire od smeha. Statisti su se smejali. Pola scena koje su ubačene su toliko bile dobre, a nisu bile u planu".
kurir
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