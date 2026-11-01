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Osim što je u muzičkim vodama, Milan Dinčić Dinča otkrio je da ima novi hobi kojim je počeo da se bavi. Pevač se posvetio ručnoj izradi unikatnih brojanica, a svoje prve radove rešio je da podeli sa javnošću.

Reč je o prirodnim materijalima sa perlicama i krstićem, a pevač se obratio ljudima na mrežama sledećim rečima:

- Uz Božiju pomoć i malko truda, uz blagoslov, dođoh na ideju da pravim brojanice. Ako je neko voljan da poruči, rado ću napraviti i poslati ili dostaviti lično. Brojanice su napravljene od lipovih bobica i perlica. Slava Bogu - napisao je pevač na Instagramu uz fotografije.

1/4 Vidi galeriju Milan Dinčić Dinča otkrio svoje novo zanimanje Foto: Printscreen Instagram

Njegov gest izazvao je brojne pozitivne reakcije, a mnogi su pohvalili njegovu posvećenost i trud. Ovim potezom pevač je još jednom pokazao koliko mu znače vera, tradicija i očuvanje pravih vrednosti.

Sa suprugom pokrenuo privatni biznis

Dinča je, osim muzike i novog hobija, posvećen i porodičnom poslu koji je pre nekoliko godina pokrenuo sa suprugom Jelenom. Njih dvoje su u naselju u kojem žive otvorili vrtić, a nedavno su govorili o tome kako se snalaze u ovoj poslovnoj ulozi.

- U početku je ovo bio porodični posao, sada je velika ljubav. Jelena je stalno prisutna vodi ceo posao, ona je i direktor i menadžer. Moj posao je da završim sve izvan, nabavka, ako ima nešto da se poPravi, da pozovem majstore, kao domar na primer - rekao je Dinča za "Grand" svojevremeno i dodao:

1/9 Vidi galeriju Milan Dinčić Dinča, supruga Foto: Printscreen/Instagram

- Lepo je, svakako su tu deca svaki dan, atmosfera je lepa i mogu da kažem da sam se podmladio radeći ovde.

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