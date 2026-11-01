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Pevač Miki Mećava postao je otac u 64. godini, nakon što je njegova supruga Katarina (Kaća) na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Maša. Srećne vesti o prinovi u porodici partneri su mesecima čuvali u najstrožoj tajnosti od javnosti i prijatelja.

Kako Miki Mećava otkriva, njegova supruga tokom trudnoće skoro da se nije ugojila, te niko iz okruženja nije ni naslutio da je u drugom stanju.

„Nisam očekivao ovoliki odjek, bilo mi je važno da bude sve okej u krugu moje porodice. Sve smo to Kaća i ja sakrili, niko nije znao. Kad se porodila sad 15. ja sam prvo zvao moju decu, to su bile histerije od sreće”.

1/4 Vidi galeriju Miki Mećava u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" Foto: Printscreen Pink

"Nosila je široku odeću, nije se ni ugojila"

„Nosila je široku odeću, nije se ni ugojila, možda 5, 6 kilograma. Nije se primećivalo. Poslednjih mesec dana smo se malo čuvali. Imamo godina koliko imamo, ona je 77. godište. Sad je htela da se ostvari kao majka. Nisam verovao da će to toliko pozitivno delovati na ljude”.

Pevač je istakao da je vest donela veliku radost celoj porodici, pa su čestitke stigle i od najbližih sa kojima je ostao u sjajnim odnosima.

„Čak je i moja bivša žena zvala da čestita i bivša svastika. Svi se družimo. Niko nije primetio da je Kaća ostala u drugom stanju”.

Posebno emotivna bila je reakcija njegovog kolege Ere Ojdanića, koji u prvom trenutku nije shvatio o čemu se radi.

„Era me je pitao da li sam ja postao deda. Pitao me koja ti je to ćerka Kaća. Kad je shvatio, on je počeo da plače. Pitao me je da li može on da uzme muštuluk i da pronese dalje vest. Kad je meni počeo da zvoni telefon... Govore mi ljudi da sam ulio nadu mnogima da mogu”.

1/5 Vidi galeriju Pevač vodi računa o domaćinstvu Foto: Kurir Televizija, Kurir TV

Miki objašnjava i kako izgledaju rodbinske veze u porodici, s obzirom na to da već ima unuke.

„Moji unuci Maši dođu sestrići ili ako Ognjen bude imao sinove, onda bratanci”.

Na kraju, pevač je otkrio i glavni razlog zbog kog se odlučio na ovaj korak u sedmoj deceniji, kao i kakvu mu je poruku uputio kolega Miloš Bojanić.

„Moja žena je 77. godište i nije se ostvarila kao majka, a želela je. Bilo bi sebično od mene... Miloš Bojanić mi je čestitao... Ja znam celu situaciju njegovu, podržao nas je i rekao da je mogla njegova Branka da bi imali još troje dece”.

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