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Mihajlo Veruović Vojaž trenutno je u žiži interesovanja jer je po prvi put postao otac. Za razliku od mnogih kolega koji otvoreno govore o svojim emotivnim izborima, reper je u više navrata pokušavao da privatnost sačuva od javnosti, pa je tako i trudnoću njegove verenice uspeo da sačuva kao tajnu.

Ko je devojka koja je Vojažu rodila dete je i dalje nepoznata informacija, jer taj deo života čuva samo za sebe i njegovo najbliže okruženje.

Foto: Printscreen/TikTok

Pre ove veze Vojaž je, iako mlad, imao buran ljubavni život.

Hronologija

Njegova prva velika ljubav o kojoj se naširoko pričalo bila je pevačica Anđela Ignjatović Breskvica. Njihova romansa počela je još u tinejdžerskim danima, a osim što su bili emotivni partneri, zajedno su gradili i muzičku karijeru.

Njihove pesme, zajednički nastupi i zaljubljeni pogledi učinili su ih jednim od najpopularnijih mladih parova na estradi. Vojaž je svojevremeno priznao da mu je trebalo dosta vremena da preboli Anđelu, ističući da mu je njihova veza ostala u lepom sećanju.

Kako je ispričao, upoznali su se nakon što je Breskvica na društvenim mrežama objavila svoju verziju njegove pesme „Geto fenomen“. On joj je tada poslao poruku, pohvalio njen glas, a komunikacija je ubrzo prerasla u ljubav. Reper je u jednom intervjuu istakao da mu je Anđela do tada bila prva i jedina ozbiljna veza.

A, nekd su se ludo voleli

1/6 Vidi galeriju Bilo nekad Foto: ATA images, Instagram, Damir Dervišagić, ATAIMAGES

Njihova ljubavna priča, međutim, nije imala sreću. Nakon raskida, koji je usledio u januaru 2021. godine, oboje su nastavili svojim putem, a publika je dugo priželjkivala njihovo pomirenje. Iako su se kasnije ponovo našli na istom događaju, Vojaž je istakao da među njima postoji međusobno poštovanje i da je njihova veza završena kao i svaka druga.

Đina Džinović- prijateljstvo ili ljubav?

Nakon raskida sa Breskvicom, Vojaž se našao u centru pažnje zbog priča da je uplovio u romansu sa Đinom Džinović, ćerkom pevača Harisa Džinovića i Meline Arnold. Njihovo druženje izazvalo je veliku pažnju, a mediji su 2022. godine objavljivali da su njih dvoje navodno bili više od prijatelja.

Pojavile su se infomacije da su se zbližili preko zajedničkog prijatelja, fudbalera Andreja Đurića, sa kojim je Đina ranije bila u vezi. Pojavile su se i fotografije njihovog zajedničkog izlaska u Zemunu, što je dodatno podgrejalo glasine.

1/6 Vidi galeriju Đina Džinović i Vojaž Foto: Printscreen, Shutterstock, Nataša Milenković





Ipak, Vojaž je odlučno demantovao da je bio u vezi sa Harisovom ćerkom. U avgustu 2022. godine poručio je da su njih dvoje isključivo prijatelji, naglašavajući da mu smeta što se svako druženje sa devojkom tumači kao ljubavna veza.

I kasnije je govorio da Đinu mnogo voli kao drugaricu i da je među njima postojalo prijateljstvo, a ne romansa.

Naredna veza

Nakon što se prašina oko navodnog odnosa sa Đinom slegla, Vojaž je ponovo dospeo u žižu interesovanja zbog veze sa Tamarom Kujačić. Njihova romansa bila je tema domaćih medija, a reper je u javnosti povezivan sa njom nakon perioda u kojem nije mnogo govorio o svom emotivnom životu.

Prema pisanju medija, njihova veza je u međuvremenu završena. Vest o raskidu preneli su domaći portali 2025. godine, kada se ponovo pisalo i o njegovom odnosu sa Breskvicom, sa kojom se tada našao na istom događaju prvi put nakon raskida. Ipak, Vojaž nije od svog privatnog života pravio javni spektakl, pa je o detaljima veze sa Tamarom govorio znatno manje nego o prvoj velikoj ljubavi.

1/5 Vidi galeriju Uvek u žiži interesovanja Foto: Tiktok/printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen

Vojaž je ranije isticao da ga često povezuju sa devojkama koje su mu samo prijateljice ili ih čak ni ne poznaje dovoljno dobro. U jednom intervjuu naglasio je da je svestan interesovanja javnosti, ali da ne želi da se svako njegovo pojavljivanje u ženskom društvu pretvori u vest o novoj romansi.Zbog toga je njegov ljubavni život i dalje obavijen velom tajne.