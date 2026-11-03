ZORANNAH POKAZALA KUĆU U KOJOJ JE U AMERICI ŽIVEO FILIP ŽIVOJINOVIĆ: Luks vila, visoki bedemi - Ovde su se sastajali godinama, sad progovorila: Nije mi jasno...
- Zorannah je u Los Anđelesu pokazala kraj i kuću u kojoj je nekada živeo Filip Živojinović, uz poruku da joj nije jasno kako je neko mogao da napusti tako lep deo grada.
- Podsetila je da su ona i Filip bili nerazdvojni prijatelji i da je upravo ona upoznala njega i Aleksandru Prijović, koja je tada bila s njom u provodu.
- Nakon Filipovog i Aleksandrinog venčanja, Zorannah kaže da su se udaljili bez svađe, jer je u pitanju jednostavno život.
Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, već duže vreme živi u Majamiju, u Sjedinjenim Američkim Državama.
Blogerka je nedavno posetila i Los Anđeles, a tokom vožnje automobilom, pokazala je i naselje u kome je u tom gradu svojevremeno živeo Filip Živojinović.
Kako je već poznato, Zorana i Filip su nekada bili nerazdvojni prijatelji, a ono što je zanimljivo jeste to da je upravo influenserka upoznala Filipa i Aleksandru Prijović, koji danas uživaju u srećnom braku i imaju dvoje dece.
Nije joj jasno
- Znate šta meni nije jasno? Ne znam zašto me pamćenje tako dobro služi, ali trenutno se nalazim u ulici u kojoj je živeo Filip Živojinović. Meni nije jasno kako ovo ostaviš i odeš bilo gde na svetu? Ovaj njegov kraj i ulica, ovo je prelepo. Tako da druže i brate, ja ne znam šta je ovo. Ali najsmešnije mi je da kad sam dolazila ovde na svaka dva meseca, ovde sam vozila bez navigacije i sve ove ulice bukvalno znam. Sad kad prolazim kroz ulice, tačno se sećam svega - prisetila se Jovanovićeva.
Podsetimo, Zorannah i Filip su bili nerazdvojni što smo imali priliku da vidimo na njihovim društvenim mrežama, pa su neretko delili slike i snimke iz zajedničkih izlazaka i međusobno se radovali njihovim uspesima. Iako se neko vreme spekulisalo o tome da su njih dvoje u ljubavnoj vezi, oni su to više puta oštro demantovali i istakli da su zapravo porodični prijatelji.
Aleksandra Prijović je davno za medije izjavila da se ne seća kako je tačno upoznala svog supruga, osim da je to bilo u nekom izlasku. Istina je da je do njihovog susreta u tom noćnom klubu došlo baš zbog Zorane.
Udaljili se
Pevačica je bila sa influenserkom u provodu, a onda im se pridružio i Filip. Da Prija tada nije bila s njegovom najboljom prijateljicom, oni se te večeri ne bi našli u istom društvu pa je pitanje da li bi se sve odigralo kako jeste i da li bi njih dvoje danas bili jedan od najsladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.
Međutim, nakon venčanja Aleksandre i Filipa mnogi su primetili da su Zorannah i njen najbolji prijatelj odaljili. Kada je upitana za razlog, ona je istakla da nije došlo ni do kakvog problema nego da je u pitanju jednostavno - život.
Kurir.rs
Zorannah: