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Marija Lazić uhvaćena je u opuštenom izdanju tokom večernjeg izlaska u jednom beogradskom restoranu, gde je uživala u druženju s prijateljima. Naša ekipa zatekla je voditeljku za stolom u prijatnoj atmosferi, daleko od televizijskih kamera i svakodnevnih poslovnih obaveza.

Za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu kombinaciju, a čitav stajling upotpunila je neobaveznom frizurom. Kosu je podigla u punđu, dajući svom izdanju dodatnu dozu ležernosti. Nije se previše opterećivala izgledom, već je delovala potpuno opušteno i raspoloženo.

Sudeći po fotografijama, voditeljki je društvo i te kako prijalo, a posebnu pažnju privuklo je to koliko je uživala u večeri. Sa osmehom na licu ćaskala je s prijateljima, dok je istovremeno s velikim apetitom isprobavala hranu koja se našla na stolu.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Marija je tako pokazala da, kad se ugase reflektori i završe poslovne obaveze, najviše voli da se prepusti jednostavnim trenucima, dobrom društvu i uživanju u omiljenim zalogajima. I ako mnogi misle da lepo lice voditeljke ne viđamo često, ona vodi čak dve emisije. Jedna je na nacionalnoj televiziji u Srbiji, dok je druga s takođe nacionalnom frekvencijom u Crnoj Gori.

Podsetimo, voditeljka uživa u ljubavi sa svojim partnerom Vukom Živkovićem, za kog se udala čak tri puta i s kojim ima dve ćerke.

Marija se verila u Parizu, gde je zaprošena sa 33 dijamanta. Par se prvi put venčao na Maldivima na intimnoj ceremoniji, kojoj su prisustvovali samo kumovi, drugi put u Beogradu uz širi krug prijatelja, a treći - u crkvi.

1/5 Vidi galeriju Marija Lazić Foto: Printscreen

Kako je isticala u svojim intervjuima, nju je majčinstvo promenilo iz korena.

- Majčinstvo me je promenilo nabolje, i to hiljadu puta. Ćerke su oplemenile naše živote - rekla je Marija jednom prilikom.

Na svom Instagram profilu ima više fotografija s putovanja, na kojima pozira i u kupaćem kostimu, a za svoju zgodnu figuru često dobija komplimente.