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Manekenka Jovana Đorđević, supruga bivšeg fudbalskog reprezentativca Filipa Đorđevića, ponovo je privukla pažnju javnosti, ali ovoga puta zbog neprijatnog iskustva sa estetskim tretmanom. Na društvenim mrežama pokazala je kako joj lice izgleda nakon intervencije i otkrila da se već nedeljama suočava sa posledicama.

Jovana je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira bez šminke, a na kojoj su primetne tamne promene na koži ispod očiju. Uz nju je podelila i snimak nakon tretmana, na kojem se vide izražene modrice i podlivi.

Kako je objasnila, podvrgla se tretmanu koji podrazumeva ubrizgavanje injekcija, nakon čega su se pojavile modrice koje se nisu povlačile gotovo mesec dana.

– Nedavno sam bila na tretmanu sa injekcijama koji mi je ostavio zaista teške modrice ispod očiju – napisala je manekenka.

Jovana Đorđević Foto: Printscreen/Instagram

Iako su se modrice postepeno povukle, Jovana tvrdi da je na njihovom mestu ostala hiperpigmentacija, odnosno tamnija boja kože. Zbog toga je odlučila da javno potraži savet i zamoli pratioce da sa njom podele iskustva ukoliko su se suočili sa sličnim problemom.

- Nedavno sam bila na tretmanu sa injekcijama koji mi je ostavio zaista teške modrice ispod očiju, a to je trajalo skoro mesec dana. Nažalost, modrice su sada za sobom ostavile hiperpigmentaciju. Da li neko zna kako mogu ovoga da se rešim? - požalila se zabrinuta manekenka.

Manekenka nije otkrila o kojoj je tačno proceduri reč, niti koji je preparat korišćen tokom intervencije.

Inače, Jovana je i ranije otvoreno govorila o neprijatnim iskustvima sa estetskim korekcijama. Svojevremeno je otkrila da je imala ozbiljne probleme nakon intervencija na usnama, uključujući uklanjanje biopolimera, zbog čega se pokajala što je pojedine zahvate radila u mladosti.

Sada je ponovo odlučila da bez ulepšavanja pokaže kroz šta prolazi, iznoseći pred javnost i onu stranu estetskih tretmana koja se znatno ređe viđa na društvenim mrežama.

"60 odsto tela pod opekotinama"

Život Jovane obeležila je stravična tragedija 2012. godine kada je preživela tešku nesreću u kojoj je zadobila opekotine na čak 60 odsto tela.

Lekari su se grčevito borili za njen život, a roditeljima su otvoreno rekli da se pripreme na najgore jer su šanse za preživljavanje bile minimalne, dok su joj pluća i bubrezi otkazivali.

- U 2012. godini kada sam imala nesreću koju sam imala dobila sam opekotine na 60 odsto tela, tada mi se promenio izgled i samopouzdanje. Sada mi nije žao, da se to nije desilo, verovatno ne bih upoznala Filipa i imala troje dece. Ja sam tu nesreću jedva preživela. Otkazivali su mi bubrezi i pluća, imala sam veliki rizik od infekcija. To je prvo što je doktorka rekla mojim roditeljima: "Spremite se na najgore jer je verovatnoća da vaša ćerka ovo preživi zaista mala". Kada sam izašla iz bolnice to je imalo veliku težinu jer sam shvatila da sam previše fokusirana na stvari koje me nigde neće dovesti, mnogo sam se izgledom opterećivala. Jedini period gde sam imala krizu identiteta je kada sam se vratila iz bolnice, došla sam kući bez kose, sa 10 kilograma manje i ljubičastom kožom - kroz suze je rekla Jovana u podkastu "Why so serious" i dodala: