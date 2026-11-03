ENES BEGOVIĆ SA UNUKOM SAGRADIO HAIR-ČESMU ZA POKOJNOG SINA! Dečak nije upoznao oca, rođen je posle njegove smrti
Pevač Enes Begović, koji je pretrpeo najteži mogući udarac u životu kada je ostao bez voljenog sina Armina, i dalje živi sa ranom na srcu koja nikada neće zaceliti.
Armin Begović napustio nas je 13. juna 2023. u 30. godini, na Infektivnom odeljenju Kliničkog centra u Sarajevu. Borba sa opakom bakterijom koja mu je munjevito napala iscrpljeni organizam bila je nemilosrdna, a u bolnicu je primljen već u teškom stanju.
Malo je poznato da se Armin i ranije junački borio sa autoimunom bolešću koja se, nažalost, vratila. Slomljeni otac je tada učinio sve što je bilo u njegovoj moći, spas je tražio svuda, pa i slao sina na lečenje u Tursku.
Ta borba je tada donela nadu, lečenje je urodilo plodom, Armin se oporavio i vratio svom poslu i svakodnevnom životu, ali sudbina je, na veliku žalost, imala drugačiji plan.
A da se dobra dela i večna ljubav nikada ne zaborave, svedoči i prizora koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Enes Begović je sa unukom u čast svog sina podigao hair-česmu koja se nalazi u neposrednoj blizini Arminovog groba.
Inače, nekoliko dana nakon što je Armin preminuo, rodio mu se sin, koji s ponosom nosi očevo ime.
Šta predstavlja hair-česma
Hair-česme se često grade na mestima gde se ljudi okupljaju, pored puteva, džamija ili, kao u ovom slučaju, na grobljima. One služe kao trajni beleg i tihi molitveni spomen na drage osobe, mesto gde prolaznici mogu da zastanu, popiju vodu i u sebi se pomoli za dušu onoga u čiju čast je česma sagrađena.
kurir.rs/Telegraf.rs