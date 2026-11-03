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Pevač Enes Begović, koji je pretrpeo najteži mogući udarac u životu kada je ostao bez voljenog sina Armina, i dalje živi sa ranom na srcu koja nikada neće zaceliti.

1/6 Vidi galeriju Enes Begović doživeo je porodičnu tragediju u junu 2023. godine, kada mu je preminuo sin Foto: Printscreen Hayat.ba, Printskrin

Armin Begović napustio nas je 13. juna 2023. u 30. godini, na Infektivnom odeljenju Kliničkog centra u Sarajevu. Borba sa opakom bakterijom koja mu je munjevito napala iscrpljeni organizam bila je nemilosrdna, a u bolnicu je primljen već u teškom stanju.

Malo je poznato da se Armin i ranije junački borio sa autoimunom bolešću koja se, nažalost, vratila. Slomljeni otac je tada učinio sve što je bilo u njegovoj moći, spas je tražio svuda, pa i slao sina na lečenje u Tursku.

Ta borba je tada donela nadu, lečenje je urodilo plodom, Armin se oporavio i vratio svom poslu i svakodnevnom životu, ali sudbina je, na veliku žalost, imala drugačiji plan.

1/9 Vidi galeriju SAHRANJEN ARMIN BEGOVIĆ: Pevač ispratio sina na večni počinak: Sine moj, ovo je poslednje zbogom! (FOTO) Foto: FOTO EXPRESS



A da se dobra dela i večna ljubav nikada ne zaborave, svedoči i prizora koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Enes Begović je sa unukom u čast svog sina podigao hair-česmu koja se nalazi u neposrednoj blizini Arminovog groba.

Inače, nekoliko dana nakon što je Armin preminuo, rodio mu se sin, koji s ponosom nosi očevo ime.

Šta predstavlja hair-česma

Hair-česme se često grade na mestima gde se ljudi okupljaju, pored puteva, džamija ili, kao u ovom slučaju, na grobljima. One služe kao trajni beleg i tihi molitveni spomen na drage osobe, mesto gde prolaznici mogu da zastanu, popiju vodu i u sebi se pomoli za dušu onoga u čiju čast je česma sagrađena.