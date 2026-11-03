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Pevačica Rialda Karahasanović promenila je život iz korena otkako se udala za 11 godina starijeg biznismena Elvisa Biberovića, sa kojim je dobila ćerkicu Gloriju.

Rialda je otkrila da se tokom trudnoće ugojila 30 kilograma, ali je brzo uspela da dovede liniju "pod konac" što je sada pokazala fotkom koju je objavila na svom Instagramu.

Ona je pozirala u bež helankama i topiću iste boje, a ravan stomak i trbušnjaci su došli do izražaja. Iako danas izgleda fenomenalno, pevačica je priznala da se u trudnoći dosta ugojila.

Rijalda Karahasanović Foto: Screenshot/instagram

- Ugojila sam se mnogo za moj pojam, 30 kilograma. Još uvek sam u šoku. Porodila sam se na carski rez i uvek bih ga birala. Bol je trajao svega 15 minuta nakon narkoza, ali i sada ga imam kada se vratim na taj momenat. Ni ta bol nije bila neka strašna, iako sam se ja pripremala jer su iskustva različit. Od tog momenta me nikada ništa nije zabolelo i jako sam se brzo oporavila. Moje iskustvo je sjajno.

Noćima plakala

Ona se zbog ljubavi preselila u Beč, a rekla je da je preseljenje za nju bilo izuzetno teško.

Ipak, sama selidba i pauza od posla za nju su bili veliki psihološki izazov, a pevačica je otvoreno priznala da se borila i sa postporođajnom depresijom.

1/5 Vidi galeriju Rialda Karahasanović Foto: Printscreen

- Promene su mi teško pale, iako sam neko ko se lako nosi sa promenama, ovo je nekako bilo sve odjednom. I selidba i pauza od posla, mog načina života, totalna promena tempa na koji sam navikla. Borila sam se i trudila da budem jača od svega (pogotovo jer ne volim da priznam svoje slabosti), bilo je dana kad sam bila super, ali bilo je dana kada sam noćima plakala i preispitivala sebe i sve oko sebe. Naravno to je sve i normalno, ali moja psiha se nije baš najbolje nosila sa svim dešavanjima. Jedva sam čekala dan da rodim Gloriju jer sam znala da u tom trenutku sve će da dođe na svoje mesto, kao i što jeste - rekla je tada.

Usponi i padovi u braku

Pevačica je jednom prilikom govorila o svom braku i odnosu sa suprugom.

1/5 Vidi galeriju Rialda Karahasanović Foto: Printscreen Instagram, Instagram/queenrialda, Printscreen/Instagram

- Kao i svaka veza, imali smo svoje uspone i padove. Definitivno nije 50/50 (i ne, ne govorim o podeli računa), ali ljubav je obećanje - da ćemo nastaviti da podsećamo jedno drugo na našu vrednost, da svakodnevno radimo na našoj vezi i da budemo najbolja i najzdravija verzija sebe - posebno za našu G. Hvala ti što si sve što jesi - i što si učinio da se osećam kao kraljica, jer ti zaista jesi kralj."