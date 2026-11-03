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Član grupe „Neverne bebe“ Vladan Vlajko Đurđević, dirljivom objavom na društvenim mrežama odao je počast svom dugogodišnjem prijatelju i frontmenu sastava „Divlji kesten“ Igoru Staroviću. Tom prilikom podsetio je javnost da bi pokojni muzičar na jučerašnji dan proslavio svoj 62. rođendan.

Uz zajedničku fotografiju, Đurđević je istakao kako mu je Igor bio najbolji prijatelj od ranog detinjstva pa sve do sudnjeg dana. Takođe je potresno priznao da i dalje ne može da veruje da ga više nema, poručivši mu na kraju da anđeli budu uz njega. Njegove emotivne reči, propraćene pesmom „Veliki je Bog“, duboko su ganule i rastužile brojne pratioce i poštovaoce Starovićevog muzičkog nasleđa.

- Danas bi napunio 62. godine. Igor Starović - moj najbolji prijatelj od detinjstva do sudnjeg dana. I dalje ne verujem da ga nema, neka su anđeli sa njim - napisao je muzičar.

Pet dana su mu se borili za život

Podsetimo, Igor Starović je preminuo nakon što mu je pukla aorta i pet dana se borio za život. On se poslednjih godina pre smrti povukao sa javne scene, te vreme uglavnom provodio u prirodi.

Svojevremeno je bio veren sa balerinom Jelenom Milošević, nekadašnjom učesnicom rijalitija "Farma", ali njegov emotivni život obeležila je ljubav sa voditeljkom Draganom Katić.

Draganu je veoma teško podnela njegovu smrt.

- Stvarno sam se potresla i jako mi je teško. Igor i ja smo imali vezu pre više od 25 godina i zaista smo ostali dobri prijatelji i u lepim odnosima. Baš mi je žao i baš mi je teško.

Podsetimo, nakon raskida Igor je imao samo najlepše reči o Dragani i to decenijama nakon rastanka: