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Modna kreatorka Melina Galić godinama privlači pažnju javnosti, posebno nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića i udaje za britanskog milionera. Međutim, malo je poznato da Melina ima rođenu sestru Eminu Galić, koja se retko pojavljuje u javnosti, a koja, prema pisanju domaćih medija, takođe uživa u lagodnom životu sa imućnim suprugom.

Emina je rođena u Bihaću, a njihovi roditelji su Elma i Sulejman Galić. Za razliku od Meline, koja je godinama prisutna u javnom životu, Emina se ne eksponira u medijima i privatnost čuva daleko od očiju javnosti.

Kako se ranije pisalo, godinama živi u Turskoj, gde je zasnovala porodicu. Udata je za jednog od uglednih istanbulskih preduzetnika, sa kojim ima ćerku. Identitet njenog supruga nije široj javnosti poznat.

Foto: Kurir štampano

Melinina sestra je atraktivna brineta, prepoznatljiva po dugoj tamnoj kosi i elegantnom načinu odevanja. Mnogi su primetili da sestre imaju slične crte lica, kao i istančan ukus za modu.

Emina je posebnu pažnju privukla 2019. godine, kada se zajedno sa Melinom pojavila na koncertu tadašnjeg zeta Harisa Džinovića. To je bilo jedno od retkih njihovih zajedničkih pojavljivanja pred fotografima.

Foto: Printscreen

Kako danas izgleda, javnost je mogla da vidi zahvaljujući njenoj sestričini Đini Džinović, koja je svojevremeno na društvenim mrežama objavila tetkinu fotografiju i uputila joj emotivnu rođendansku čestitku.

– Srećan rođendan mojoj najlepšoj i divnoj tetki. Volim te najviše – napisala je tada Đina.

1/4 Vidi galeriju Brat i sestra Meline Galić Foto: Kurir

Melinina se udala za milionera

Podsetimo, Melina Džinović se nakon razvoda od Harisa, sa kojim je provela više od dve decenije, preselila na Azurnu obalu, gde je započela novo životno poglavlje.

U aprilu 2026. godine udala se za britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda, a luksuzna ceremonija održana je u Monaku, u prisustvu odabranih gostiju.

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović u akciji Foto: Kurir, Kurir, Profimedia, Nenad Kostić, ATA images