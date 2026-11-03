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U beogradskom naselju Čukarica rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen skupoceni automobil marke "audi Q8". Uništeno vozilo je, kako prenose mediji, u vlasništvu poznatog mladog pevača Uroša Živkovića, sa kojim je policija odmah na licu mesta obavila razgovor.

Stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja guta luksuzni džip.

Prema saznanjima, požar je podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom planuo. Napadači su munjevitom brzinom pobegli u nepoznatom pravcu.

Na teren su ubrzo stigli vatrogasci-spasioci koji su ugasili vatru i sprečili njeno širenje na susedna vozila. U ovom incidentu nema povređenih, ali je na pevačevom automobilu pričinjena ogromna materijalna šteta.

Policija je sa Živkovićem odmah obavila razgovor kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i rasvetlio mogući motiv ovog napada. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, a za napadačima se intenzivno traga.

1/7 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Nemanja Nikolić, Martina Pavlović

Ko je Uroš Živković

Uroš Živković važi za jednog od najtraženijih i najpopularnijih mlađih pevača folk i narodne muzike. Široj javnosti postao je poznat učešćem u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda” (sezona 2015/2016), gde se sa samo 16 godina plasirao u veliko superfinale.

Potiče iz muzičke porodice - njegov brat Miloš Živković takođe se bavi pevanjem - a muzičko obrazovanje stekao je u muzičkoj školi pre nego što je započeo profesionalnu karijeru. Odmah nakon takmičenja izbacio je prvenac „Štikle”, koji je postao ogroman klupski hit, a usledile su i zapažene numere poput „Lazarica”, „Večna zima”, „Lutko moja”, kao i dueti sa koleginicama Tamarom Milutinović i Sandrom Rešić.

Iako je na početku karijere privlačio pažnju javnosti vezom sa pevačicom Aleksandrom Mladenović, Živković je u godinama koje su usledile privatni život povukao iz skandala - oženio se, zasnovao porodicu i reputaciju gradio isključivo kroz nastupe i muziku.