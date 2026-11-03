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Požar u kom je zapaljen skupoceni automobil marke "audi Q8", čiji je vlasnik poznati pevač Uroš Živković, izbio je rano jutros oko 4 sata u beogradskom naselju Čukarica.

- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - oglasio se pevač za medije.

1/7 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Nemanja Nikolić, Martina Pavlović

Podestimo, stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala luksuzni džip.