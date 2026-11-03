OGLASIO SE UROŠ ŽIVKOVIĆ POŠTO MU JE ZAPALJEN DŽIP: Ne bih želeo...
Požar u kom je zapaljen skupoceni automobil marke "audi Q8", čiji je vlasnik poznati pevač Uroš Živković, izbio je rano jutros oko 4 sata u beogradskom naselju Čukarica.
- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - oglasio se pevač za medije.
Podestimo, stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala luksuzni džip.
Sumnja se, kako navodi pomenuti medij, da je požar podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom buknuo. Napadači su munjevitom brzinom pobegli s lica mesta u nepoznatom pravcu.