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Pevaču Urošu Živkovićuzapaljen je luksuzni automobil marke „audi Q8“ u beogradskom naselju Čukarica, čime se njegovo ime našlo na sve dužem spisku poznatih ličnosti čija su vozila završila u plamenu.

Živkovićev automobil izgoreo je u ranim jutarnjim satima, oko četiri časa, a stanare okolnih zgrada uznemirio je snažan prasak. Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da su dvojica nepoznatih muškaraca prišla vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću i pobegla nakon što je buknula vatra. Vatrogasci su sprečili širenje požara, a povređenih nije bilo.

Policija je obavila razgovor sa pevačem, dok se okolnosti i motiv mogućeg napada utvrđuju.

Tokom prethodnih godina slične incidente doživeli su brojni pevači, voditelji, rijaliti učesnici i influenseri, a pojedini slučajevi bili su praćeni eksplozijama, pretnjama i velikom materijalnom štetom.

Marko Bulat – izgorela mu i dečja kolica

Pevač Marko Bulat prošao je kroz pravu dramu u maju 2017. godine, kada mu je zapaljen automobil „audi A4“, parkiran ispred zgrade na Novom Beogradu.

Vatra je zahvatila i dva susedna vozila, a u požaru su uništena i dečja kolica koja su bila kupljena za njegovu tek rođenu ćerku.

Bulat je tada na društvenim mrežama objavio fotografiju uništenog automobila i poručio da očekuje reakciju nadležnih organa. Incident se dogodio u posebno osetljivom periodu za njegovu porodicu, jer su on i supruga Marija prolazili kroz zdravstvene probleme svoje bebe.

Foto: Instagram

Maja Marijana – kamere snimile napadače

Pevačici Maji Marijani 2019. godine zapaljen je „mercedes“ ispred porodičnog doma u Žarkovu. Sigurnosne kamere zabeležile su dvojicu muškaraca sa kapuljačama koji su prišli parkiranom vozilu, polili ga zapaljivom tečnošću i pobegli.

Pevačica je ispričala da ju je suprug probudio nakon što je na kamerama primetio šta se događa. Posebno potresena bila je njena ćerka, koja je zbog straha plakala i vrištala.

Maja Marijana je o incidentu javno progovorila tek nekoliko nedelja kasnije, objašnjavajući da nije želela da ometa policijsku istragu.

Foto: Ana Paunković

Marina Radosavljević – zapaljena dva automobila i deo kuće

Pevačica je na društvenim mrežama objavila fotografije pričinjene štete i navela da se više ne oseća bezbedno ni u sopstvenom domu.

1/5 Vidi galeriju Marina Radosavljević objasnila sve oko požara Foto: Printscreen/Facebook, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Marina je tvrdila da godinama prolazi kroz zastrašivanje i nasilje, zbog čega je od policije i nadležnih institucija zatražila zaštitu i rasvetljavanje incidenta.

Ljuba Perućica – automobil mu zapalila obožavateljka

Nesvakidašnji incident doživeo je i pevač Ljuba Perućica, kome je 2017. godine automobil zapalila obožavateljka.

Navodno je reč o devojci koja mu je duže vreme slala poruke i fotografije, a bila je nezadovoljna jer joj pevač nije odgovarao.

Dok je Perućica sedeo sa prijateljem u kafiću, devojka je, prema tim navodima, prišla njegovom vozilu, polila ga benzinom i zapalila.

Pevač je kasnije potvrdio da je doživeo ozbiljnu neprijatnost sa obožavateljkom, ističući da nije očekivao da će situacija poprimiti takve razmere.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

Baka Prase – izgoreo „brabus“ od pola miliona evra

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se u februaru 2026. godine, kada je jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, zapaljen luksuzni „mercedes G 800 brabus“ u Beogradu na vodi.

Vrednost automobila procenjivana je na oko 500.000 evra, a snimci gotovo potpuno uništenog vozila izazvali su veliku pažnju javnosti.

Ilić je nakon incidenta tvrdio da je njegov automobil zapaljen zbog odbijanja da plati reket.

Policija je potom uhapsila osumnjičenog muškarca zbog sumnje da je namerno izazvao požar, a postupak je obuhvatio i sumnje na pokušaj iznude.

1/20 Vidi galeriju Zapaljen automobil Bake Praseta Foto: Privatna arhiva

Suzana Mančić – onesvestila se kada je saznala da joj gori auto

Poznata voditeljka Suzana Mančić svojevremeno je otkrila da je doživela ozbiljan šok kada joj je automobil izgoreo ispred zgrade.

Kako je ispričala, komšija joj je javio da joj vozilo gori, a ona je od uznemirenosti izgubila svest, zbog čega je intervenisala Hitna pomoć. Mančićeva je sumnjala da je požar namerno izazvan, povezujući ga sa pretnjama i uznemiravanjem koje je ranije doživljavala od nepoznatog muškarca.

Ipak, navela je i da su joj vatrogasci kao mogući uzrok požara pomenuli neispravne instalacije, pa podmetanje nije bilo potvrđeno.

Dušica Jakovljević – eksplozija raznela džip

Jedan od najdramatičnijih incidenata povezanih sa automobilima poznatih dogodio se 2018. godine, kada je na Autokomandi eksplodirao džip „tojota land kruzer“, koji se povezivao sa voditeljkom Dušicom Jakovljević i njenim tadašnjim partnerom.

Prema tadašnjim medijskim navodima, ispod vozila bila je postavljena eksplozivna naprava.

Pisalo se i da je voditeljka automobil koristila u periodu pre eksplozije, ne znajući za moguću opasnost.

U medijima se spekulisalo da je eksploziv bio namenjen njenom tadašnjem partneru, ali te tvrdnje nisu predstavljale pravosnažno utvrđen motiv napada.

1/4 Vidi galeriju EKSPLOZIJA DŽIPA NA AUTOKOMANDI OPOMENA ZA DEČKA VODITELJKE ZADRUGE?! Bomba namenjena njenom izabraniku?! Dušica u panici van sebe! (KURIR TV) Foto: Kurir

Marijana Mićić – eksplodirao automobil koji je vozio njen otac

Voditeljka Marijana Mićić takođe se našla u centru dramatičnog događaja 2018. godine, kada je u Ulici vojvode Stepe u Beogradu eksplodirao automobil „golf 4“, koji se vodio na njeno ime.

U vozilu se nalazio njen otac Nebojša Mićić, koji je zadobio povrede ruke i bubne opne. Povređeno je i dete koje se nalazilo u blizini.

Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, sumnjalo se da je u automobil bila postavljena eksplozivna naprava.

Foto: Printscreen Kurir TV

Anastasija Buđić – požar podmetnut

Bivša članica grupe „Models“ i voditeljka Anastasija Buđić našla se 2023. godine u medijskim izveštajima nakon što je u Rakovici zapaljen „BMW“ registrovan na njeno ime.

Istragom je utvrđeno da je požar podmetnut, a vatra je zahvatila i drugi automobil.

Međutim, Anastasija je objasnila da vozilo više nije bilo njeno, jer ga je prethodno prodala, ali prenos vlasništva nije bio završen.

Istakla je da sa incidentom nema nikakve veze i da je zbog svega nepravedno dovedena u vezu sa napadom.

1/6 Vidi galeriju Voditeljka Anastasija Buđić progovorila je o svojoj velikoj ljubavi sa bivšim suprugom koji je ubrzo nakon njihovog upoznavanja završio u zatvoru. Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Tijana Ajfon – automobil izgoreo ispred zgrade

Rijaliti učesnici Tijani Maksimović, poznatijoj kao Tijana Ajfon, u julu 2023. godine zapaljen je „audi A5“ na parkingu ispred zgrade na Zvezdari.

Prema tadašnjim informacijama, nepoznata osoba bacila je zapaljivu tečnost na vozilo, nakon čega se vatra brzo proširila.

Tijana je bila vidno potresena, a kasnije je priznala da danima nije mogla normalno da spava jer joj se prizor zapaljenog automobila neprestano vraćao pred oči.

1/8 Vidi galeriju TIJANA AJFON SAZNALA KO JOJ JE ZAPALIO AUTOMOBIL ISPRED ZGRADE! Starleta se oglasila na mrežama: Pravda je spora, ali dostižna! Foto: Kurir

Soraja dva puta gledala kako joj gore automobili

Starleta Soraja Vučelić čak dva puta našla se u sličnoj situaciji.

U novembru 2015. godine u Podgorici zapaljen je njen „rendž rover“, a policija je nekoliko godina kasnije uhapsila muškarca osumnjičenog za taj incident.

U septembru 2017. godine u Beogradu je izgoreo i „maserati“ koji je koristila.

Soraja je tada boravila u frizerskom salonu kada je saznala da automobil gori. Istrčala je napolje i zatekla vozilo u plamenu, ne krijući šok što joj se slična situacija ponovila.

Jodžir – influenseru dva puta zapaljena kola

Na meti napadača našao se i crnogorski influenser Jovan Radulović Jodžir. Njemu je 2024. godine zapaljen „golf“ ispred zgrade u podgoričkom naselju Zabjelo. Vatra je oštetila još jedan automobil i stan u prizemlju.

Sigurnosne kamere zabeležile su osobu koja prilazi vozilu, poliva ga zapaljivom tečnošću i beži.

1/5 Vidi galeriju Zapaljen automobil Jovana Radulovića Jodžir Foto: Privatna Arhiva