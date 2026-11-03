GAĐALI GA LEDOM NA ŠABAČKOM VAŠARU, SAD MU ZAPALILI DŽIP: Uroš Živković jutros davao izjavu policiji, pre mesec dana imao drugi incident
Pevaču Urošu Živkoviću je jutros oko 4 sata zapaljen džip u beogradskom naselju Čukarica, a stanare okolnih zgrada je probudio snažan prasak nalik eksploziji.
Sumnja se da je požar podmetnut, kao i da su dvojica, za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom buknuo. Napadači su munjevitom brzinom pobegli s lica mesta u nepoznatom pravcu.
Policija je obavila razgovor sa pevačem kako bi se rasvetlile sve okolnosti događaja i utvrdio motiv napada. O celom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo.
Ponikao u "Zvezdama Granda"
Uroš Živković već godinama važi za jednog od najtraženijih i najangažovanijih mlađih izvođača na domaćoj estradnoj sceni. Rođen 1999. godine u Beogradu, Uroš je od malih nogu pokazivao ogroman talenat za muziku, iako je u detinjstvu uporedo uspešno trenirao i fudbal.
2015. i 2016. godine je učestvovao u Zvezdama Granda i plasirao se u superfinale.
Pored muzičkih uspeha, javnost je oduvek pokazivala veliko interesovanje i za njegov privatni život. Na samom početku karijere, Uroš je bio u ljubavnoj vezi sa Aleksandrom Mladenović.
Iako je ta tinejdžerska ljubav davno završena, dvoje pevača su ostali u korektnim i kolegijalnim odnosima.
Nakon nekoliko godina zatišja kada je reč o njegovom emotivnom statusu, Uroš je pronašao sreću pored fitnes instruktorke Jovane.
Njihova ljubav krunisana je brakom u jesen 2025. godine, a par je ubrzo dobio i sina kome su dali tradicionalno ime Lazar.
Incident
Pevač Uroš Živković, nastupao je i ove godine na Šabačkom vašaru, kada je neko iz publike bacio led na njega. Na mrežama su osvanuli snimci incidenta, ali i trenutak kada pevač prekida nastup.
"Šta bi bilo da ja uzmem kiblu leda i gađam publiku?" - rekao je Uroš.
Kurir/Mondo