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U beogradskom naselju Čukarica rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen luksuzni automobil marke "audi Q8”, a policija traga za dvojicom piromana.

Uništeno je vozilo u vlasništvu poznatog mladog pevača Uroša Živkovića, sa kojim su pripadnici policije odmah na licu mesta obavili razgovor.

Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta na Čukarici. Prednji deo skupocenog džipa u potpunosti je izgoreo, a od siline vatrene stihije oštećen je i obližnji dvorišni zid.

00:15 Zapaljen skupoceni automobil Uroša Živkovića Izvor: Kurir

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- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - rekao je Uroš Živković.

Stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja guta luksuzni džip.

1/5 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages

Požar podmetnut, odjeknula eksplozija

Prema saznanjima medija, požar je podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom planuo. Napadači su munjevitom brzinom pobegli u nepoznatom pravcu.

Na teren su ubrzo stigli vatrogasci-spasioci koji su ugasili vatru i sprečili njeno dalje širenje na okolna vozila. U ovom incidentu, na sreću, nema povređenih lica.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

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