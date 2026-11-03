OVAKO IZGLEDA ZAPALJEN DŽIP UROŠA ŽIVKOVIĆA OD 100.000 € Prednji deo totalno uništen, od siline požara pukao i zid u dvorištu - Kurir na licu mesta (FOTO/VIDEO)
U beogradskom naselju Čukarica rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen luksuzni automobil marke "audi Q8”, a policija traga za dvojicom piromana.
Uništeno je vozilo u vlasništvu poznatog mladog pevača Uroša Živkovića, sa kojim su pripadnici policije odmah na licu mesta obavili razgovor.
Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta na Čukarici. Prednji deo skupocenog džipa u potpunosti je izgoreo, a od siline vatrene stihije oštećen je i obližnji dvorišni zid.
Oglasio se Uroš
- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - rekao je Uroš Živković.
Stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja guta luksuzni džip.
Požar podmetnut, odjeknula eksplozija
Prema saznanjima medija, požar je podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, a automobil je odmah potom planuo. Napadači su munjevitom brzinom pobegli u nepoznatom pravcu.
Na teren su ubrzo stigli vatrogasci-spasioci koji su ugasili vatru i sprečili njeno dalje širenje na okolna vozila. U ovom incidentu, na sreću, nema povređenih lica.
Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.
Urošev luksuzni džip, u opremi koju ima, vredi čak 100.000 evra!
Pevač nije štedeo kada je ulagao u svoj audi, koji je crn, sa crnim felnama i zatamljenim staklima.