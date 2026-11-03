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Dragana Anastasijević, koja je u ponedeljak, 2. novembra, vodila Dnevnik 2 na RTS-u, dobro je poznato lice Javnog servisa Srbije.

Iako je gledaoci mahom prepoznaju kao prezenterku Vesti, iza nje su godine novinarskog iskustva, brojni televizijski projekti i priče koje je tokom karijere donosila iz različitih krajeva Srbije.

Početak karijere

Njena profesionalna priča počela je devedesetih godina na Radiju Pingvin, nakon čega se, sticajem okolnosti, našla u ekipi Ju info kanala. Ipak, rad na Javnom servisu bio je nešto što je oduvek želela, pa je dolazak na RTS za nju predstavljao ostvarenje profesionalne želje.

Dragana je završila književnost, a svojevremeno je objasnila i zbog čega je, uprkos obrazovanju, izabrala novinarstvo.

- Književnost sam završila da bih pre svega bila pismena, jer smatram da to mora da bude svako ko se bavi ovim poslom. S druge strane i u njoj sam tragala za pričama. Dve moje ljubavi su čitanje i reči izgovorene i napisane javno. I upravo je zbog toga novinarstvo moj izbor - ispričala je Dragana u intervjuu za "Novosti" 2018. godine

Dragana Anastasijević Foto: RTS Printscreen

Godinama radila emisiju "Ovo je Srbija"

Jedan od značajnih projekata u njenoj karijeri bila je emisija "Ovo je Srbija", koju je godinama uređivala i vodila zajedno sa koleginicom Zoranom Koršoš Nikolić i dopisnicima RTS-a.

Kroz ovaj format predstavljali su život u različitim delovima zemlje, a posebnu pažnju posvećivali su talentovanoj deci, prirodnim lepotama, ljudima koji čuvaju stare zanate i onima koji se trude da sačuvaju život na selu.

Dragana je tada istakla da je upravo traganje za skrivenim, retkim i vrednim pričama ono što je najviše ispunjava u ovom poslu.

- Već devet godina radim emisiju "Ovo je Srbija" u kojoj sa koleginicom Zoranom Koršoš Nikolić i dopisnicima RTS odslikavamo život naše zemlje. Najbolje se osećam, naravno, kada predstavljamo njenu bolju, lepšu stranu - govorila je ona.

Posebno su joj ostale u sećanju priče u kojima su televizijski prilozi pomogli ljudima da promene život. Među njima je izdvojila slučaj najbolje učenice Srednje poljoprivredne škole u Kraljevu, Milice Simić, kojoj je nakon emitovanja priloga stigla pomoć iz Srbije i inostranstva, pa je njena kuća u Žiči završena i opremljena.

Govorila je i o prilogu o devojčici koja je bolovala od retke neuromišićne bolesti, nakon kojeg su meštani sela Klenike kod Bujanovca prikupljali pomoć za njeno lečenje i život kod kuće.

Otvorena i za nove televizijske formate

Iako je u tom periodu već godinama bila posvećena emisiji "Ovo je Srbija", Dragana je isticala da je otvorena za nove profesionalne izazove.

Kako je tada objasnila, televiziju doživljava kao veliku čarobnu kutiju koja omogućava da se svaka priča prikaže iz različitih uglova, uz reči, sliku, boju i muziku.

Danas je publika RTS-a ima priliku da gleda i u informativnom programu, a poveravanje vođenja Dnevnika 2 još je jedan angažman u njenoj televizijskoj karijeri.

kurir/telegraf