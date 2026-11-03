ESTRADNA MAFIJA ZAPALILA DŽIP UROŠU ŽIVKOVIĆU? Sve glasnije priče da ista ekipa stoji i iza bačene bombe na Čolinu kuću
- Na Čukarici je rano jutros zapaljen audi Q8 pevača Uroša Živkovića, a policija traga za dvojicom piromana.
- U estradnim krugovima kruže priče da iza napada stoji ista ekipa koja je ranije bacila bombu na kuću Zdravka Čolića.
U beogradskoj opštini Čukarica rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen luksuzni automobil marke "audi Q8”, u vlasništvu pevača Uroša Živkovića, a policija traga za dvojicom piromana.
Kako se već priča po estradnim krugovima, Urošu je navodno džip zapalila ista ekipa koja je Zdravku Čoliću početkom godine bacila bombu na kuću na Dedinju. Prema pričama koje kruže estradom, Živković je navodno duže vreme bio izložen pritiscima i pretnjama zbog odbijanja poslovne saradnje sa određenim ljudima.
Pominje se takozvana estradna mafija, odnosno osobe koje pokušavaju da ostvare kontrolu nad poslovima i nastupima pojedinih pevača.
Napad u cik zore
Podsetimo, dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su Živkovićevom „audiju Q8“, polila ga zapaljivom tečnošću i pobegla. Vozilo je buknulo oko četiri sata ujutru, a snažan prasak uznemirio je stanare okolnih zgrada.
Vatrogasci su brzo intervenisali i sprečili širenje požara, dok je na luksuznom automobilu pričinjena velika materijalna šteta.
Policijski službenici obavili su razgovor sa Urošem Živkovićem neposredno nakon incidenta, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.
Istražitelji rade na identifikaciji napadača i utvrđivanju svih okolnosti događaja. Među pitanjima na koja tek treba dobiti odgovor jeste da li je pevač bio namerna meta zastrašivanja i šta bi mogao da bude motiv takvog postupka.
Sam Živković potvrdio je da mu je automobil zapaljen, ali nije želeo da iznosi detalje niti da komentariše okolnosti incidenta.
Kako piše Telegraf, glavni pravac istrage usmeren je na to da li je mladi izvođač u prethodnom periodu dobijao bilo kakve pretnje. Inspektori detaljno utvrđuju sa čim bi paljenje skupocenog vozila moglo biti povezano. Proveravaju se njegovi poslovni i privatni kontakti, kao i da li je pevač eventualno bio u sukobu sa nekim ili bio meta iznude, s obzirom na to da dosadašnji detalji napada ukazuju na to da je vatra podmetnuta sa jasnom namerom.