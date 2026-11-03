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U beogradskoj opštini Čukarica rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen luksuzni automobil marke "audi Q8”, u vlasništvu pevača Uroša Živkovića, a policija traga za dvojicom piromana.

Kako se već priča po estradnim krugovima, Urošu je navodno džip zapalila ista ekipa koja je Zdravku Čoliću početkom godine bacila bombu na kuću na Dedinju. Prema pričama koje kruže estradom, Živković je navodno duže vreme bio izložen pritiscima i pretnjama zbog odbijanja poslovne saradnje sa određenim ljudima.

Pominje se takozvana estradna mafija, odnosno osobe koje pokušavaju da ostvare kontrolu nad poslovima i nastupima pojedinih pevača.

1/5 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages

Napad u cik zore

Podsetimo, dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su Živkovićevom „audiju Q8“, polila ga zapaljivom tečnošću i pobegla. Vozilo je buknulo oko četiri sata ujutru, a snažan prasak uznemirio je stanare okolnih zgrada.

Vatrogasci su brzo intervenisali i sprečili širenje požara, dok je na luksuznom automobilu pričinjena velika materijalna šteta.

Policijski službenici obavili su razgovor sa Urošem Živkovićem neposredno nakon incidenta, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

00:10 Zapaljen skupoceni automobil Uroša Živkovića Izvor: Kurir

Istražitelji rade na identifikaciji napadača i utvrđivanju svih okolnosti događaja. Među pitanjima na koja tek treba dobiti odgovor jeste da li je pevač bio namerna meta zastrašivanja i šta bi mogao da bude motiv takvog postupka.

Sam Živković potvrdio je da mu je automobil zapaljen, ali nije želeo da iznosi detalje niti da komentariše okolnosti incidenta.