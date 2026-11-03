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Na Čukarici rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen automobil Uroša Živkovića "audi Q8”, a policija traga za dvojicom piromana.

Naša ekipa nalazi se na licu mesta, gde smo porazgovarali sa nekoliko komšija koje su i dalje u šoku zbog svega što se desilo u njihovom kraju.

- Naš kraj je miran, ovde smo zavučeni, ne pamtimo da se ovako nešto desilo u skorije vreme. Oko 4 sata nas je probudio tako snažan prasak nalik eksploziji, kao da je bomba bačena. Još se tresemo od šoka. Uroš je fin mladić, znamo ga dobro. Doselio se pre nekih godinu, godinu i po dana ovde. Uvek se javi, ovo je strašno šta se radi. Nigde više nismo bezbedni. Verujte, ne smemo iz kuće da izađemo - rekla nam je jedna Živkovićeva komšinica.

1/5 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages