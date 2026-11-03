"PO ULICI PRIČAJU DA JE OPOMENA ILI DUG" Komšije šokirane paljenjem auta Uroša Živkovića - Delovao je izbezumljeno i uplašeno… (FOTO/VIDEO)
Na Čukarici rano jutros, oko 4 sata, izbio je požar u kom je zapaljen automobil Uroša Živkovića "audi Q8”, a policija traga za dvojicom piromana.
Naša ekipa nalazi se na licu mesta, gde smo porazgovarali sa nekoliko komšija koje su i dalje u šoku zbog svega što se desilo u njihovom kraju.
- Naš kraj je miran, ovde smo zavučeni, ne pamtimo da se ovako nešto desilo u skorije vreme. Oko 4 sata nas je probudio tako snažan prasak nalik eksploziji, kao da je bomba bačena. Još se tresemo od šoka. Uroš je fin mladić, znamo ga dobro. Doselio se pre nekih godinu, godinu i po dana ovde. Uvek se javi, ovo je strašno šta se radi. Nigde više nismo bezbedni. Verujte, ne smemo iz kuće da izađemo - rekla nam je jedna Živkovićeva komšinica.
- Čuli smo jaku buku pred zoru, kao da je bomba neka eksplodirala. U prvom trenutku nismo znali šta se desilo. Sa prozora smo videli buktinju iz dvorišta, automobil je sav goreo. Posle su došli policija i vatrogasci, tad smo i saznali da je Urošu zapaljen auto. Komšinica mi kaže da je dok je stajao pored auta, Uroš delovao izbezumljeno i uplašeno, eksplozija ga je sigurno i probudila. Kako i ne bi? Sad ovde pričaju po našoj ulici da je u pitanju neka opomena ili dug. Kao da smo se vratili u 90-te, užas - zaključio je jedan od Uroševih komšija za Kurir.