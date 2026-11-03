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Urošu Živkoviću su jutros zapalili automobil ispred doma na Čukarici, a pevač je predao snimak sa sigurnosnih kamera policiji.

Naime, jutros oko 4 ujutru zapaljen je džip pevača Uroša Živkovića, a policija i dalje traga za napadačima. Uroš Živković je policiji na licu mesta dao izjavu, ali i predao snimak sa sigurnosnih kamera.

00:10 Zapaljen skupoceni automobil Uroša Živkovića Izvor: Kurir

Oglasio se Uroš Živković

Kako se može videti na slikama prednji deo skupocenog džipa u potpunosti je izgoreo, dok je i zid u dvorištu uništen.

- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - rekao je pevač.

1/5 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages

Inače, oko četiri sata ujutru stanare Čukarice probudila je snažna detonacija nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala parkirani džip. Sumnja se da je požar podmetnut, budući da su dvojica nepoznatih muškaraca prišla vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću i pobegla s lica mesta.

Etradna mafija?

Kako se već priča po estradnim krugovima, Urošu je navodno džip zapalila ista ekipa koja je Zdravku Čoliću početkom godine bacila bombu na kuću na Dedinju. Prema pričama koje kruže estradom, Živković je navodno duže vreme bio izložen pritiscima i pretnjama zbog odbijanja poslovne saradnje sa određenim ljudima.

Pominje se takozvana estradna mafija, odnosno osobe koje pokušavaju da ostvare kontrolu nad poslovima i nastupima pojedinih pevača.