KLJUČNI DOKAZ U RUKAMA POLICIJE! Uroš Živković predao snimak nakon paljenja džipa - i dalje potraga za napadačima
Urošu Živkoviću su jutros zapalili automobil ispred doma na Čukarici, a pevač je predao snimak sa sigurnosnih kamera policiji.
Naime, jutros oko 4 ujutru zapaljen je džip pevača Uroša Živkovića, a policija i dalje traga za napadačima. Uroš Živković je policiji na licu mesta dao izjavu, ali i predao snimak sa sigurnosnih kamera.
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Kako se može videti na slikama prednji deo skupocenog džipa u potpunosti je izgoreo, dok je i zid u dvorištu uništen.
- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - rekao je pevač.
Inače, oko četiri sata ujutru stanare Čukarice probudila je snažna detonacija nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala parkirani džip. Sumnja se da je požar podmetnut, budući da su dvojica nepoznatih muškaraca prišla vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću i pobegla s lica mesta.
Etradna mafija?
Kako se već priča po estradnim krugovima, Urošu je navodno džip zapalila ista ekipa koja je Zdravku Čoliću početkom godine bacila bombu na kuću na Dedinju. Prema pričama koje kruže estradom, Živković je navodno duže vreme bio izložen pritiscima i pretnjama zbog odbijanja poslovne saradnje sa određenim ljudima.
Pominje se takozvana estradna mafija, odnosno osobe koje pokušavaju da ostvare kontrolu nad poslovima i nastupima pojedinih pevača.
Telegraf prenosi da je glavni pravac istrage usmeren da to da li je mladi izvođač u prethodnom periodu dobijao bilo kakve pretnje. Inspektori detaljno utvrđuju sa čim bi paljenje skupocenog vozila moglo biti povezano. Proveravaju se njegovi poslovni i privatni kontakti, kao i da li je pevač eventualno bio u sukobu sa nekim ili bio meta iznude, s obzirom na to da dosadašnji detalji napada ukazuju na to da je vatra podmetnuta sa jasnom namerom.