TIJANA EM RASKINULA S GITARISTOM! Veza pukla posle dve godine: Evo šta se dešava sa Darkom nakon prekida njihove ljubavi
PevačicaTijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, raskinula je dvogodišnju ljubavnu vezu sa Darkom Simićem, gitaristom koji je deo njenog benda.
Zbog čega je Tijana rešila da okonča ovaj odnos za sada je nepoznato.
Ostao član njenog benda
Izvor blizak pevačici otkrio nam je da su Tijana i Darko nakon raskida ostali u prijateljskim odnosima, a zanimljivo je da gitarista uprkos raskidu ostao član benda folk pevačice.
Podsetimo, njihova ljubavna priča počela je spontano, nakon dugogodišnjeg poznanstva. Tijana je ranije otkrila da je Darka pre ulaska s njim u vezu poznavala čak pet godina, kao i da joj je dugo bio velika podrška, čak i u periodima kada je prolazila kroz ljubavne probleme.
Kada su u maju 2024. godine prvi put javno pokazali svoju bliskost, mnogi su bili iznenađeni što je pevačica sreću pronašla upravo pored kolege iz benda.
Zajedno živeli u Obrenovcu
Tijana je u više navrata govorila koliko joj znači Darkova podrška, ističući da je razumeo njen posao, jer je i sam deo istog.
Inače, Tijana i Darko živeli su zajedno u Obrenovcu.
Podsetimo, Tijana je nedavno govorila o periodu kada se suočavala sa anksioznošću, napadima panike i viškom kilograma, ali i o ogromnoj zaradi koju je, kako tvrdi, izgubila u vreme korone, baš kada je njena pesma „Žena od sultana“ postala regionalni hit.
Borba
Pevačica je svojevremeno bila na meti komentara zbog viška kilograma, a sada je otkrila da je upravo u tom periodu vodila bitku o kojoj javnost gotovo ništa nije znala.
– Ti koji su me vređali zbog viška kilograma sada mi pišu da im dam savet kako da ih skinu. Niko nije razmišljao o tome da li imam neke probleme, a ja sam se borila sa anksioznošću i napadima panike i baš sam potonula u tom periodu. Vratila sam staru kilažu i nadam se da se taj period više neće ponoviti. Borim se – rekla je Tijana.