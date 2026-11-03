Slušaj vest

Zbog čega je Tijana rešila da okonča ovaj odnos za sada je nepoznato.

Ostao član njenog benda

Izvor blizak pevačici otkrio nam je da su Tijana i Darko nakon raskida ostali u prijateljskim odnosima, a zanimljivo je da gitarista uprkos raskidu ostao član benda folk pevačice.

Podsetimo, njihova ljubavna priča počela je spontano, nakon dugogodišnjeg poznanstva. Tijana je ranije otkrila da je Darka pre ulaska s njim u vezu poznavala čak pet godina, kao i da joj je dugo bio velika podrška, čak i u periodima kada je prolazila kroz ljubavne probleme.

1/6 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Kurir

Kada su u maju 2024. godine prvi put javno pokazali svoju bliskost, mnogi su bili iznenađeni što je pevačica sreću pronašla upravo pored kolege iz benda.

Zajedno živeli u Obrenovcu

Tijana je u više navrata govorila koliko joj znači Darkova podrška, ističući da je razumeo njen posao, jer je i sam deo istog.

Inače, Tijana i Darko živeli su zajedno u Obrenovcu.

Podsetimo, Tijana je nedavno govorila o periodu kada se suočavala sa anksioznošću, napadima panike i viškom kilograma, ali i o ogromnoj zaradi koju je, kako tvrdi, izgubila u vreme korone, baš kada je njena pesma „Žena od sultana“ postala regionalni hit.

Borba

Pevačica je svojevremeno bila na meti komentara zbog viška kilograma, a sada je otkrila da je upravo u tom periodu vodila bitku o kojoj javnost gotovo ništa nije znala.

1/9 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Privatna Arhiva, Printscreen Instagram, Printscree

– Ti koji su me vređali zbog viška kilograma sada mi pišu da im dam savet kako da ih skinu. Niko nije razmišljao o tome da li imam neke probleme, a ja sam se borila sa anksioznošću i napadima panike i baš sam potonula u tom periodu. Vratila sam staru kilažu i nadam se da se taj period više neće ponoviti. Borim se – rekla je Tijana.