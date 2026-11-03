Slušaj vest

Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em oglasila se za Kurir nakon našeg saznanja da je raskinula vezu sa gitaristom Darkom Simićem.

Ona je potvrdila da je njihovoj ljubavi došao kraj.

- Tačno je da Darko i ja više nismo zajedno. Nismo želeli da to dođe do medija, ali od vas se definitivno ništa ne može sakriti - rekla je Tijana na početku i nastavila:

- Važno mi je da naglasim da smo ostali u sjajnim odnosima, zauvek ćemo jedno u drugom imati prijatelja i podršku. Naravno da ostaje deo benda i da se to ne dovodi u pitanje. Mi već neko vreme nismo zajedno, ali zbog nastupa i spekulacija nismo govorili o tome. Ovom izjavom bih i zatvorila ovu temu - poručila je Tijana.

1/5 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Kurir

Podsetimo, njih dvoje su živeli zajedno u Obrenovcu i planirali budućnost, ali su se ipak pojavile neke različitosti zbog čega više sebe nisu videli u tom ljubavnom odnosu.

Darko je član Tijaninog benda, a pre nego što su uplovili u vezu bili su prijatelji. Poznavali su se pet godina tokom kojih su se zbližili i iz prijateljstva se rodila ljubav.

Tijana je u prethodnom periodu isticala koliko je srećna i da ju je Darkova porodica sjajno prihvatila.

Ipak, došlo je do raskida, a koji je razlog te odluke i dalje ostaje nepoznato, jer pevačica ne želi da ga otkrije.