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Nela Bijanić kaže da nikada nije htela da gradi karijeru preko kreveta, te i da joj je obraz uvek bio važniji od toga da juri sponzore i tako uspe.

Naime, pevačica tvrdi da je moguće biti uspešan i ako vas niko ne pogura.

"Smatrala sam da se može graditi karijera bez sponzora"

- Nikad neću zaboraviti njegove reči jednog kolege: "Nek neko pokaže prstom na Nelu, to je nemoguće." Mnogo mi je bilo draže to mišljenje koje je vladalo među kolegama jer sam smatrala da se može graditi karijera i kad nemate sponzora i kad niste bili s nekim u emotivnoj vezi, odnosno preko kreveta.

Foto: Printskrin/Instagram

"Ne može niko da me ucenjuje"

- Nikad nisam imala dodirnih tačaka s kriminalcima. Ne može niko da me ucenjuje i kaže da mi je dao nešto kad nije. Gradila sam put kako sam mislila da treba i ne žalim. Neke su birale drugi put i ja tu ništa ne mogu - rekla je Nela, pa otkrila kako se ponašala u situacijama kada su joj se udvarale kolege:

1/7 Vidi galeriju Nela Bijanić Foto: Printscreen Grand Magazin, Printscreen, Youtube Screenshot

"Nisam gruba"

- Ja sam za njih streptomicin, u smislu da sve okrenem na šalu, osmeh. Nisam gruba, ali znaju dokle, gde i kako sa mnom. One koji me smaraju preko društvenih mreža, šalju poruke i slike, s njima sam skroz drugačija. Takve odmah pozovem direktno, s druge strane nastane muk, pa onda počnu da zamuckuju.

Inače, Bijanićka je bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, kojeg je uhvatila u preljubi, posle čega je usledio razvod, a o čemu je volela da priča i u svojim intervjuima koje je davala.

kurir.rs/republika