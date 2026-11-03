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Komemoracija u Lisinskom

Komemoracija u čast preminulog muzičkog velikana biće održana nedelju dana kasnije, u sredu, 11. novembra, sa početkom u 12 časova, u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Porodica i diskografska kuća Croatia Records zamolili su javnost i medije da poštuju njihovu privatnost u ovim teškim trenucima, piše Telegraf.rs

Danas se u Hrvatskoj obeležava Dan nacionalne žalosti povodom smrti legendarnog pevača, dok će u 16 časova na splitskom stadionu Poljud biti organizovan javni ispraćaj u saradnji Hajduka, Torcide i Hrvatske muzičke unije.

Split se oprašta od Kovača

Za ovaj događaj je, prema pisanju hrvatskih medija, za samo nekoliko sati podeljeno svih 33.000 besplatnih ulaznica, što je potvrdio jedan od organizatora. Posetiocima neće biti dozvoljen ulazak na teren, a na njemu neće nastupati ni muzičari kako bi teren ostao sačuvan. Ispraćaj će moći da se prati i putem televizijskog i radijskog prenosa.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Na stadionu će nastupiti pevači i muzičari koji su bili Mišini prijatelji, među kojima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano. Pevačev kovčeg biće unet na stadion, a potom će biti nošen tartanskom stazom oko terena.

Pesme obeležile generacije

Podsetimo, Mišo Kovač preminuo je u subotu, 31. oktobra, u Podstrani kod Splita, u 85. godini.

Tokom višedecenijske karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih i najpopularnijih izvođača zabavne muzike u Hrvatskoj.

1/4 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT, Printscrean