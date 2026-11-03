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PevačicaMilica Todorović bila je u žiži javnosti nakon što se pisalo o tome da je u novom stanu retko posećuje otac njenog deteta, a sada su isplivale nove informacije.

Naime, kako se priča po estradnim krugovima, Milica je to planski radila kako bi se izbeglo da bilo ko uslika njenog partnera kada joj je u poseti, a on sada redovno, gotovo svakodnevno viđa dete.

Redovno dolazi

- Milica nije htela da priča previše o partneru, ali je sada jasnije da joj je mnogo lakše. Beba fino napreduje, on redovno dolazi i ne krije se kao ranije. Nije hteo da ga ni mediji, ni ljudi iz komšiluka pevačice vide zbog priča da je oženjen, ali sada je pritisak popustio i sve je bolje nego što je bilo.

Milica je čak rekla drugarici: "Majka mi je rekla da je tako najbolje, da on dolazi kad može i kad je bezbedno. Svi smo bili u drami, neću još i da ga slikaju". To su govorile u jeku skandala, a posle su se svi opustili kad su se malo slegle strasti u javnosti - rekao je izvor blizak pevačici i dodao:

1/8 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen, Printscrean

-Milica tu ništa ne bi menjala, a kad bude spremna progovoriće o svemu. Za sada ostaje sve po starom.

Podsetimo, Milica se početkom godine selila iz jednog stana u drugi, a tada se naširoko pisalo da je partner ne posećuje.

Ne žele da se eksponiraju

Kako se spekulisalo da nisu u dobrim odnosima, to je kasnije demantovano, pa je jasno da samo nisu hteli da se eksponiraju, a pevačica je imala u svakom momentu pomoć majke.

Inače, Milica je nedavno otvoreno govorila i o svojoj fizičkoj transformaciji i borbi sa kilograma nakon porođaja.

1/8 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen Pink, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

- Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove. Patim se sa insulinom. Imam lek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu - rekla je Milica u emisiji "Stars Show".

Kurir/Alo