"KEBA UME DA ME IZNERVIRA KAO NIKO" Direktor Granda o odnosu sa žirijem, mnogi veruju da se on plaši Cece! Evo šta je poručio
Direktor „Granda“ Goran Šljivić našao se pred kamerama u nešto drugačijoj ulozi. Ovoga puta nije odgovarao na pitanja o takmičenju, kandidatima i dešavanjima iza kulisa „Zvezda Granda“, već su mu novinari čitali komentare gledalaca i ljubitelja muzičkog šoua, koji su bili upućeni upravo njemu.
Goran Šljivić je na svaki komentar imao spreman odgovor, a pojedini su ga posebno nasmejali. Prvi se odnosio na utisak jednog gledaoca da mu se u očima vidi da je dobar čovek.
– Pa, to ako vi kažete. Da li sam dobar ili nisam, to je vaša procena. Ne bih sam sebe da komentarišem – rekao je pred kamerama.
Naredni komentar glasio je da direktor nije strog, već pravičan, sa čim se Šljivić odmah usaglasio.
Međutim, kada mu je pročitan komentar da se direktor plaši Svetlane Cece Ražnatović, nije mogao da sakrije osmeh.
– To nije tačno! Nemam razloga da se bojim bilo koga. Ja sam sa svim članovima žirija pre svega prijatelj. Ne znam odakle vam da se plašim Cece. Pa Ceca i ja smo imali najviše svađa u prošloj sezoni, a evo, i u ovoj smo krenuli – rekao je kroz smeh.
Posebno zanimljiva bila je i reakcija na komentar da Keba ume žestoko da ga iznervira, i to više nego bilo koji drugi član žirija.
– Da, Keba ume da me iznervira kao nijedan član žirija, ali to je samo trenutno. Naravno, i sa njim sam odličan prijatelj. Keba je jedan zaista sjajan čovek – objasnio je direktor „Grand“ produkcije koji je od publike dobio komplimente na račun izgleda i stajlinga:
– A to sad ne znam. To je ocena publike i vas sa portala, kao i sa drugih portala. Ako je tako, zaista sam zadovoljan.
Podsetimo, Goran Šljivić je u junu oženio sina, a svadbeno veselje bilo je upriličeno na Zlatiboru.
Kurir/Grandonline