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Direktor „Granda“ Goran Šljivić našao se pred kamerama u nešto drugačijoj ulozi. Ovoga puta nije odgovarao na pitanja o takmičenju, kandidatima i dešavanjima iza kulisa „Zvezda Granda“, već su mu novinari čitali komentare gledalaca i ljubitelja muzičkog šoua, koji su bili upućeni upravo njemu.

Goran Šljivić je na svaki komentar imao spreman odgovor, a pojedini su ga posebno nasmejali. Prvi se odnosio na utisak jednog gledaoca da mu se u očima vidi da je dobar čovek.

– Pa, to ako vi kažete. Da li sam dobar ili nisam, to je vaša procena. Ne bih sam sebe da komentarišem – rekao je pred kamerama.

Naredni komentar glasio je da direktor nije strog, već pravičan, sa čim se Šljivić odmah usaglasio.

1/7 Vidi galeriju Goran Šljivić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, kada mu je pročitan komentar da se direktor plaši Svetlane Cece Ražnatović, nije mogao da sakrije osmeh.

– To nije tačno! Nemam razloga da se bojim bilo koga. Ja sam sa svim članovima žirija pre svega prijatelj. Ne znam odakle vam da se plašim Cece. Pa Ceca i ja smo imali najviše svađa u prošloj sezoni, a evo, i u ovoj smo krenuli – rekao je kroz smeh.

Posebno zanimljiva bila je i reakcija na komentar da Keba ume žestoko da ga iznervira, i to više nego bilo koji drugi član žirija.

– Da, Keba ume da me iznervira kao nijedan član žirija, ali to je samo trenutno. Naravno, i sa njim sam odličan prijatelj. Keba je jedan zaista sjajan čovek – objasnio je direktor „Grand“ produkcije koji je od publike dobio komplimente na račun izgleda i stajlinga:

1/4 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

– A to sad ne znam. To je ocena publike i vas sa portala, kao i sa drugih portala. Ako je tako, zaista sam zadovoljan.

Podsetimo, Goran Šljivić je u junu oženio sina, a svadbeno veselje bilo je upriličeno na Zlatiboru.

Kurir/Grandonline