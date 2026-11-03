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Voditelj "Zvezda Granda" Milan Mitrović prokomentarisao je incident koji se dogodio njegovom kolegi Urošu Živkoviću kom je zapaljen automobil, ali i progovorio o takmičenju, kandidatima.

- Pustio sam poruku Urošu Živkoviću, nisam hteo da ga zovem. Ne znam kakva je situacija, iskren da budem. Iznenađen sam, jako sam iznenađen... Koji je razlog ne mogu ni da pretpostavim, da li je neka ljubomora ili nešto, ali sigurno da će se kroz narednih par sati ili par dana saznati i razlog - započeo je Milan Mitrović.

- Ovo je veliki grad u kome mnogi ljudi ne praštaju tuđ uspeh... To je posao policije, inspektora koji se bave tim slučajevima. Eto za Čolu nismo saznali do danas šta se desilo... Ovo danas sa Urošem nikako nisu ohrabrujuće i lepe teme... Bitno da je on dobro i da je njegova porodica dobro - dodao je Milan Mitrović i otkrio da li se susretao sa sličnim situacijama.

O sopstvenoj bezbednosti i karijeri

- Nisam imao nekih ozbiljnijih situacija što se tiče mojih prethodnih nekoliko godina, evo skoro će dve decenije karijere. Nisam ni davao povoda za tako nešto. Živim onako dosta jednim normalnim i ujednačenim životom kao i svi vi - rekao je i osvrnuo se na "Zvezde Granda".

- Dobro je, dobro je. Bilo je zabavno. Nažalost, sa nekim kandidatima smo morali da se pozdravimo, ali ipak i u ovom takmičenju neko mora i da ispadne, tako da u svakom slučaju bilo je dobro. Neki su podbacili u odnosu na prvi krug, neki su bili malo bolji. Imamo osam emisija drugog kruga. Danas imamo drugu, tako da verujem da će danas da bude zabavno - rekao je Milan.

1/8 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages

Milan je otkrio da se na snimanjima odlično zabavljaju i druže, posebno se osvrnuo na Cecu Ražnatović.

- Jeste, Ceca je juče imala dobar apetit pa je imala apetit i da kači neke snimke iz off-a, iz bekstejdža... Potrošimo se ovde, znaš, ipak trošiš i emocije, trošiš i energiju, trudiš se da napraviš šou, a opet da budeš korektan prema kandidatima i podršci. Tako da i mi smo živi ljudi, moramo malo da se regenerišemo - rekao je i progovorio o estradi i priznao da li ima ogovaranja među kolegama.

- Slabo da tu ima ogovaranja. Uglavnom su to neke muško-ženske teme i odnosi. Estradu najmanje spominjemo, iskreno - dodao je.