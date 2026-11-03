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Bivša devojka pevača Uroša Živkovića, pevačica Aleksandra Mladenović, pojavila se danas na snimanju nove epizode muzičkog šoua "Zvezde Granda".

Aleksandru su novinari pitali da li je čula da je njenom bivšem partneru i kolegi zapaljen automobil, na šta je ona rekla:

- Jaoj, jesam. Videla sam malopre dok sam se spremala, katastrofa! Šta reći - rekla je Aleksandra Mladenović, pa otkrila da li se čula sa njim.

Još ga nije zvala

- Nisam, sačekaću malo, verovatno su oni istraumirani i u šoku, nadam se da su svi dobro, ali kontaktiraću njega i Jovanu - poručila je pevačica.

Na pitanje da li zna šta se dogodilo, kratko je rekla:

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović i Uroš Živković Foto: Printscreen/K1, Pink, Antonio Ahel/ATAImages

- Ma otkud znam?! Ne znam stvarno, ali hvala Bogu nadam se da je sve dobro i da će biti dobro, ali zvaću ih svakako da pitam kako su - poručila je Aleksandra Mladenović pa se brzim korakom uputila na snimanje jer je kasnila.

Zapanjen

O ovj situaciji oglasio se i Đorđe David.

- Zapanjen sam, ja sa njim nisam drugar, ali znam ga i jedino šta mogu ja da kažem onako kako sam ga ja doživeo, to je jedan vaspitan, uljudan dečko koji je strahovito kolegijalan, koji daje vetar u leđa sad ovim nekim novim klincima jer je i on odavde potekao. Ja ne mogu da povežem njega sa takvom vrstom priče, ne znam kako se to desilo, ali verovatno će ljudi koju su to uradili odgovarati tako bi trebalo. To mi je neverovatno da jednom takvom liku kakvom sam ga ja upoznao neko uzme i zapali automobil. Meni je ovo kao da smo u ratnom stanju, šokiralo me - rekao je Đorđe David.

Foto: Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

I Milan Mitrović je imao šta da kaže na ovu temu. On je Urošu pustio poruku.

Iznenađen

- Pustio sam poruku Urošu Živkoviću, nisam hteo da ga zovem. Ne znam kakva je situacija, iskren da budem. Iznenađen sam, jako sam iznenađen... Koji je razlog ne mogu ni da pretpostavim, da li je neka ljubomora ili nešto, ali sigurno da će se kroz narednih par sati ili par dana saznati i razlog - započeo je Milan Mitrović i dodao:

milan mitrović uroš živković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ovo je veliki grad u kome mnogi ljudi ne praštaju tuđ uspeh... To je posao policije, inspektora koji se bave tim slučajevima. Eto za Čolu nismo saznali do danas šta se desilo... Ovo danas sa Urošem nikako nisu ohrabrujuće i lepe teme... Bitno da je on dobro i da je njegova porodica dobro - dodao je Milan Mitrović i otkrio da li se susretao sa sličnim situacijama.

Kurir/Telegraf

00:49 Aleksandra Mladenović 1 Izvor: Kurir