Slušaj vest

Dragan Kojić Keba stigao je nasmejan na snimanje još jedne epizode "Zvezda Granda". Pevač je progovorio o atmosferi na snimanjima, ali i o privatnom životu.

Keba se na početku osvrnuo na svoje kandidate za koje ističe da u njih polaže velike nade.

- Danas imam dva kandidata, stvarno verujem u njih. Svi imaju barem 5, 6 favorita.

Keba je otkrio kakvi su odnosi među članovima žirija trenutno.

- Pa šta znam, okej su sada. Nisam primetio nikakve neprijatne izlete, bar prema meni, ma nema niko lošu nameru. Nekad izleti nekome ko je eksplozivniji, neko nije neko jeste.

"Svašta se dešava"

Folker se zatim osvrnuo na vest da je Urošu Živkoviću zapaljen auto.

1/8 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages

- Sad sam ustao, pre pola sata. Ja kad idem na spavanje niko ne može da me dobije, ja gasim telefon. Nema šanse. Kad ustanem pijem kafu i ne gledam telefon i čekam, tek kad malo progledam baš da me nešto ne bi šokiralo. Tako da nisam. Seo sam u auto, spremio se brzo, žao mi je ako je tako, svašta se dešava Bože sačuvaj.

Na pitanje da li se čuje sa sinom Igorem koji sa suprugom očekuje prinovu pevač je istakao:

- Oni žive u svom gnezdu. Super je sve je kako treba, srećni su, osluškuju bebu, raduju se i svi se radujemo. Biće to praznik, biće veselje.

1/5 Vidi galeriju Kebin sin srećan Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Printscrean

Kako je zaprosio suprugu

Podsetimo, Keba je ranije govoreio o danu kada je zaprosio suprugu, Keba je ispričao da je Olja tada imala tačno 18 godina. Iako je dolazila iz veoma imućne porodice, to ga nije pokolebalo da u jedinom odelu koje je imao ode pred njene roditelje:

- Kada sam zaprosio moju Olju imala je tačno 18 godina. Tog dana u Mostaru obukao sam najlepše što sam imao tada, a imao sam samo jedno, odelo i jednu svilenu košulju i hrabro se uputio i to na njen predlog (a takav običaj i jeste) u jednu od najlepših i najbogatijih kuća u Mostaru kod njenih roditelja da je zaprosim. Sve je prošlo kao u najlepšem snu i nakon par meseci desila se svadba.

Pevač je iskreno naveo da je osećao blagi teret zbog razlike u imovinskom stanju, ali da je verovao u svoje mogućnosti i tada sebi i njoj dao jedno obećanje:

Foto: Damir Dervišagić

- Nije mi zasmetalo što Olja potiče iz veoma divne i veoma bogate porodice. Ali ipak sam osećao lagani lični “teret” zbog toga. Verovao sam u sebe. Volim svilu i imao sam tada samo jednu svilenu košulju ali sam obećao tada Olji i sebi da ih jednoga dana ne može izbrojati koliko ću ih imati.

Kurir/Blic