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Svetlana Ceca Ražnatović, pojavila se danas na snimanju nove epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Baš u tom trenutku stigla je i njena mlađa koleginica Sanja Vučić, pa su se srdačno pozdravile ispred studija.

Ceca je za ovu priliku obukla pravu jesenju kombinaciju, efektnu, a opuštenu, koju je upotpunila sa crnim, dubokim čizmama do kolena, koje su potpuni trend ove sezone.

Bila je vidno užurbana, pa je pozdravila okupljene medije i odmah se uputila ka ulazu.

Na pitanje o privatnom biznisu na Avali, i otvaranju firme "Farma i klanica Ražnatović ŽKI", sa sedištem u njenoj vili, o čemu je Kurir pisao, Ceca nije želela da govori.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Damir Dervišagić, Instagram Pritnscreen, Printskrin Instagram, Kurir

- Jaooo... - uzdahnula je Ceca, odmahnula rukom i ušla u studio.

Podsetimo, Ceca je nedavno o tome govorila u javnosti, kada su se pojavili navodi da se seli na Avalu.

- Ljudi, molim vas. Selim se na Avalu (smeh)... Ne selim se nigde. Lepo mi je ovde gde jesam. Čujem da sam kupila stan na Avali. Ako nađu taj stan, neka mi prijave pod hitno. Inače, planiram farmu da zidam, farmu prasića na Avali. E to je jedino tačno. Istina je da sam kupila njivu i gradim tamo farmu svinja. Trebaće mi stručno osoblje za ovaj posao, tj. negu životinja. Ne selim se - rekla je nedavno Ceca.

Kurir/Telegraf