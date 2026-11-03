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U Splitu se danas, 3. novembra, na stadionu "Poljud", građani opraštaju od pevača Miše Kovača.

Sanduk sa posmrtnim ostacima pevača dopremljen je na stadion, u sivom kombiju.

Kako se navodi, sanduk će, kada se ljudi okupe, biti provezen oko terena, kako bi se obožavaoci njegovog lika i dela na taj način oprostili od njega.

Nasred stadiona postavljeni su venci, Mišina fotografija i drveni krst sa njegovim imenom i datumom rođenja i smrti.

Na stadionu Hajduka, fudbalskog kluba čiji je Mišo bio veliki navijač, danas će biti održan ispraćaj, na kojem će njegove kolege izvoditi njegove najveće hitove.

Mišine pesme pevaće: Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Đulijano.

Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Među prvima je na stadion stigao Mladen Grdović, a potom i Alen, kako bi obavili probu.

Mišo Kovač rođen je u Šibeniku 16. jula 1941. godine, gde je proveo i detinjstvo. Uz legendarnog pevača često se navodi podatak da je prodao ubedljivo najviše ploča i drugih nosača zvuka u Hrvatskoj.

Tokom bogate karijere, koja je trajala više od pola veka, postao je simbol Dalmacije, a njegove pesme "Ostala si uvek ista", "Dalmacija u mom oku", "Malo mi je jedan život s tobom", "Poljubi zemlju", "Svi pevaju, ja ne čujem", "Ako me ostaviš" i brojne druge postale su vanvremenski hitovi.

Njegova muzika obeležila je generacije, a Mišo Kovač ostao je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske muzičke scene.

Legendarni pevač biće sahranjen u sredu, 4. novembra, u Zagrebu u krugu porodice, a komemoracija je zakazana za 11. novembar u dvorani "vatroslav Lisinski".

Kurir/Telegraf

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