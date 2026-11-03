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Sloba Radanović nedavno je nastupao u Nemačkoj, gde je pred prepunim klubom napravio atmosferu za pamćenje. Međutim, osim njegovih velikih hitova, pažnju prisutnih privukao je i jedan neočekivani trenutak između pevača i misteriozne devojke koja je stajala tik uz binu!

Naime, dok je Sloba izvodio svoju hit numeru „Pozvaću te“, jedna devojka iz publike sve vreme mu je slala poljupce i uživala u njegovom nastupu. Pevač joj je uzvraćao osmesima, a onda je u jednom trenutku prišao ivici bine i, na iznenađenje prisutnih, nežno je pomazio po glavi i licu!

Ovaj gest nije promakao publici, a pojedini su uspeli i da zabeleže trenutak koji je, prema rečima očevidaca, delovao prilično prisno.

– Ne znam da li se poznaju odranije, ali Sloba je te večeri bio izuzetno raspoložen i nasmejan. Devojka mu je sve vreme slala poljupce, a on joj je uzvraćao osmesima. U jednom trenutku prišao joj je i pomazio je po glavi i licu. Sve je delovalo veoma prisno, pa su mnogi to primetili, a neki su čak i snimili taj trenutak. Naravno, moguće je da je to bio samo njegov način da joj zahvali na pažnji, ali scena je svakako privukla poglede – otkriva naš izvor koji se zatekao na licu mesta.

1/5 Vidi galeriju Sloba i Jelena Radanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Privatna arhiva, Printscreen

Inače, Sloba važi za jednog od najpopularnijih folk pevača, a mnoge pripadnice lepšeg pola smatraju ga i jednim od najatraktivnijih muškaraca na domaćoj estradi. Zato i ne čudi što na njegovim nastupima obožavateljke neretko pokušavaju da privuku njegovu pažnju.

Ipak, ostaje pitanje kako bi na ovaj prizor reagovala njegova suprugaJelena Radanović, sa kojom pevač uživa u skladnom porodičnom životu.

Povodom ovog događaja kontaktirali smo i Slobu i Jelenu kako bismo čuli njihov komentar, ali s obzirom na to da trenutno uživaju na mini porodičnom odmoru sa decom, njih dvoje za sada nisu želeli da se oglašavaju.

Dok se o ovom nesvakidašnjem trenutku sa nastupa može polemisati, Sloba ima pune ruke posla kada je reč o karijeri.

00:29 Sloba Radanović Izvor: Privatna arhiva

Popularni pevač uveliko priprema novi album, čiji je izlazak planiran za početak naredne godine, a upućeni u njegov rad tvrde da publiku očekuje vrhunsko muzičko izdanje, sa pesmama koje bi mogle da postanu veliki hitovi.

Kao krunu svega, Sloba za maj priprema i veliki koncert u Beogradu, kojim će, po svemu sudeći, obeležiti još jednu uspešnu etapu svoje karijere!