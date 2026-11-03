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Naredni je Filip Car pistanje u Igri istine postavio Biljani Čavlin, koje se ticalo njenog odnosa sa Malim Veljom.

- Da li si oralno zadovoljavala Malog Velju? - upitao je Car.

- Neću odgovarati na to - kazala je Biljana.

- Meni je bilo lepo - dodao je Velja.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Anđela Đuričić Foto: Printscreen Pink

- I meni je, eto. Glorija. da li ti nedostaje Osmakčić? - uipitala je Bilana.

- Ne, ne nedostaje mi. Da li ti je žao jer je otišao Karlo? - upitala je Glorija.

- Jeste, ali mislim da postoji šansa da se vrati u baražu. Ipak sam ja opterećen Borom Santanom, s Karlom nije veza bila moguća. Sanja, kako se osećaš kada te Terza vređa? - upitao je Uroš.

- Oni se vređaju kada ja imam komentare koji su zasnovan i na činjenicama. Neko sam ko se ne vodi dešavanjima napolju, već ovim ovde. Pamtim ko se o koga ogrešio, niko od učesnika nema kredibilitet meni da sudi. Da se vrabaca plaši, u džepu bih nosila praćku - rekla je Sanja.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

- Uroše, kako se ti sada osećaš? - upitala je Sanja.

- Loše. Osećam se kao žena, jer se ja ne osećam lepo jer mislim da je trebalo da promenim pol 2015. godine, družim se samo sa ženama, samo me žene zanimaju, kao drugarice, muške prijatelje nemam. Ja sam rešio da se zovem Mia kada promenim pol, a prezivaću se Lakatoš kao moja baba - rekao je Uroš.

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