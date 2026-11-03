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Pevačica Tijana Bogićević proslavila je svoj 45. rođendan u društvu najbližih ljudi. Ona je atmosferu sa proslave podelila na društvenim mrežama, nakon čega je usledilo mnoštvo čestitki.

Tijana je ovim povodom organizovala intimno slavlje na kojem je okupila porodicu i prijatelje, a delić slavljeničke atmosfere podelila je i sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram. Na objavljenim fotografijama pevačica ne skida osmeh sa lica, dok je u opisu objave poslala jasnu poruku svojim fanovima.

– Od ove godine prestajem da brojim. Hvala vam na porukama i lepim željama, ljubim vas sve! – napisala je Tijana Bogićević.

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Foto: Printscreen

Ubrzo su usledile brojne čestitke, a među prvima u komentarima oglasila se Svetlana Ceca Ražnatović. Ceca joj je uputila srdačne i iskrene reči:

– Srecan rođendaaaaan! Samo budi srećna uvek i zauvek… – poručila je Ceca uz emodžije šampanjca i torte.

Tijana joj nije ostala dužna, te joj je ubrzo odgovorila porukom „Hvalaaa od srca“ uz emodžije crvenih srca.

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Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV