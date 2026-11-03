BOKI 13 NIJE KRIV! Doneta zvanična presuda
- Apelacioni sud u Skoplju doneo je oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog, poznatog kao Boki 13, u slučaju 'Međunarodni savez'.
- U ponovljenom postupku ranije mu je bila izrečena kazna od pet godina zatvora, dok je prvobitno bio osuđen na devet godina.
Apelacioni sud u Skoplju doneo je danas oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog, poznatog kao Boki 13, u slučaju "Međunarodni savez", saopštio je njegov advokat Sašo Dukovski na društvenoj mreži Fejsbuk.
U ponovljenom postupku, Osnovni krivični sud u Skoplju je u oktobru 2025. godine izrekao Jovanovskom jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora za krivična dela prevare i pranja novca, čime mu je kazna smanjena u odnosu na prvobitnih devet godina zatvora.
Jovanovski je, prenosi lokalni SDK, prvostepenom presudom iz aprila 2022. godine bio osuđen na devet godina zatvora.
Međutim, Apelacioni sud u Skoplju je u aprilu 2024. godine usvojio žalbe optuženih, ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje.
Suđenje u slučaju "Međunarodni savez" počelo je u julu 2020. godine.
Predmet se odnosi na zloupotrebe preko istoimene nevladine organizacije, putem koje su, prema navodima optužnice, od privrednika uzimana novčana sredstva pod izgovorom izgradnje domova za stare i realizacije socijalnih projekata.
U martu 2025. godine Apelacioni sud je Jovanovskom smanjio kaznu u slučaju "Reket" sa devet na pet godina zatvora.
U to vreme Jovanovski je bio na odobrenom odsustvu iz zatvora radi lečenja, nakon čega je ostao na slobodi.
kurir / telegraf
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