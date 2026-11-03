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Pevačica Snežana Babić Sneki otkrila je detalje iz svog privatnog života koji su raznežili i rasplakali javnost. Nakon udaje za nemačkog biznismena srpskog porekla Radomira Stojanovića, sa kojim je bila u braku od 2002. do 2009. godine, pevačica se naglo povukla sa estradne scene i muziku stavila u prvi plan.

Govoreći o tome što se nije ostvarila u ulozi majke, Sneki je istakla da ne oseća žal i da veruje da se u životu sve dešava onda kada treba.

Iskreno o potomstvu i prihvatanju života

1/6 Vidi galeriju Snežana Babić Sneki Foto: Kurir Televizija

„Ni za čim ne žalim. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. To bi ujedno bio moj savet svim ljudima, ako sam uopšte akreditovana za to: sve što treba da vam se desi, desiće se. Nema suza, idemo dalje“.

Ona je naglasila da prema svoj deci u okruženju gaji neizmernu ljubav:

„Tako je u ovom krugu, idemo u neku drugu dimenziju, možda će biti drugačije. Deca su anđeli, oni su anđeli. Oni osećaju i to je neizmerna ljubav. Život uvek da ono što treba da da...“.

Dok je pevačica izgovarala ove reči, voditeljka Ljiljana Stanišić nije mogla da zadrži emocije i grcala je u suzama u programu uživo.

Nesebičnost i tajna besprekornog izgleda

Na pitanje o godinama i odnosu prema sebi, Sneki je otkrila da joj statusni simboli ne diktiraju pogled na svet, te da su godine za nju samo broj:

„Zbilja ne razmišljam o godinama, godine su za mene broj. Imam ljude koji su mi važniji od mene. Uvek sam se davala svima. Vidim da je to popularno da budeš sebi na prvom mestu. U sistemu lanca, ako daješ, uvek ti se vraća pozitivna energija“, rekla je ona u emisiji „Sceniranje“.

1/7 Vidi galeriju TVOJE LICE ZVUČI POZNATO: Super Sneki kao Madona pobedila za decu obolelu od kancera Foto: Tv Prva

Posebno su upečatljivi njeni stavovi o materijalnom bogatstvu i potrazi za pravom srećom:

„Postoji neko vreme kad shvatiš da ti 5 automobila nije sreća, 10 kuća nije sreća. Novac jeste jako bitan, ali to nije sreća. Čovek mora da bude duhovno smiren i da radi na sebi“.

Pevačica je zaključila da je ključ u radu na sebi i prihvatanju i lepih i teških trenutaka:

„Moraš da shvatiš da ne možeš uvek da imaš sve. Uglavnom je taj imperativ sreće nametnut. Ima momenata kada si srećan i kada si tužan, ali sve prebrodiš. Samo moraš da shvatiš da ne može uvek sve. Radost je moja tuga, a i tuga je moja radost“.

kurir / blic

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