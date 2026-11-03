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Glumica Mirka Vasiljević odrasla je pred kamerama, ali rani ulazak u svet poznatih doneo joj je pored uspeha i brojne neprijatnosti sa vršnjacima.

Još sa samo pet godina počela je da se bavi manekenstvom i voditeljstvom, zbog čega se u školi znatno razlikovala od svojih vršnjaka.

Kako je otkrila, njeno oblačenje i hobiji često su bili povod za podsmeh druge dece.

1/7 Vidi galeriju Mirka Vasiljević danas Foto: Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, Dado Đilas

"Bila sam drugačija od ostale dece"

„Sa pet godina sam počela da se bavim manekenstvom i voditeljstvom i već kada sam došla u prvi razred bila sam malo drugačija od ostale dece – uvek sam volela malo drugačije da se oblačim, mogla sam da iznesem nešto nesvakidašnje“, prisetila se Mirka.

Osim rada na televiziji, Mirka Vasiljević je trenirala i folklor, što je izazvalo reakcije njenih školskih drugara:

„Razlikovala sam se od dece jer sam tad već išla na folklor, zbog čega sam dobijala razne šale na svoj račun: da sam seljančica, da igram u opancima… Ali uvek ih je moj život demantovao, jer ja odem mesec i po na turneju u Meksiko“.

1/7 Vidi galeriju BILA JE DEVOJČURAK SA VELIKIM SNOVIMA, A ONDA JE ISPISALA ISTORIJU: Ovako je Mirka Vasiljević izgledala na početku karijere Foto: Printscreen

Nema problem da se vozi gradskim prevozom

Podsetimo, poznata glumica i nevenčana supruga fudbalera Vujadina Savića, Mirka Vasiljević, još jednom je dokazala da čvrsto stoji na zemlji, uprkos slavi i luksuznom životu na koji je navikla.

Iako smo navikli da je viđamo u skupocenim automobilima i na crvenim tepisima, Mirka je nedavno pratioce na Instagramu ostavila bez teksta kada je objavila stori direktno iz – beogradskog autobusa.

kurir / blic

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