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Na snimanju "Zvezda Granda" mediji su sreli Daru Bubamaru koja je došla u znatno smernijem izdanju nego inače. Ona se pojavila u džinsu, rolci i sakou, pa kratko razmenila utiske o dešavanjima na estradi, a posebno se osvrnula na kolegu Uroša Živkovića kome je zapaljen automobil.

- Odlični su stvarno. Svi fantastično pevaju, e sad to nije merilo da će biti zvezde, jedino ako ja umešam prste, rekla je Dara pa prokomentarisala vest da je zapaljen na auto Uroša Živkovića.

1/9 Vidi galeriju Uroš Živković na proslavi prvog rođendana svog sina Foto: Nemanja Nikolić

"Jutros sam do 4 ujutru pratila vesti"

- Nisam stvarno videla, ja sam ustala pre sat vremena. Ustala, oprala zube, našminkala se ništa nisam stigla da vidim nažalost, jutros sam do 4 ujutru pratila vesti - rekla je Dara Bubamara.

- U svakom slučaju mi je žao, ne znam šta se dešava. Ja sam žena iz naroda, zarađujem sama, nikom pare nisam uzela, nemam veze sa politikom, nema ko šta da mi uzima i pali, samo mi svaki dan stižu porezi, non- stop plaćan poreze to je katastrofa, ali takav je zakon, videćemo šta je pravda - rekla je Dara Bubamara.

Kolege šokirane zbog Uroša Živkovića

Posetimo, Đorđe David pojavio se na snimanju "Zvezda Granda" i tom prilikom priznao da je zaprepašćen zbog paljenja automobila pevaču Urošu Živkoviću koji je potekao iz ovog takmičenja.

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Kurir

- Zapanjen sam, ja sa njim nisam drugar, ali znam ga i jedino šta mogu ja da kažem onako kako sam ga ja doživeo, to je jedan vaspitan, uljudan dečko koji je strahovito kolegijalan, koji daje vetar u leđa sad ovim nekim novim klincima jer je i on odavde potekao. Ja ne mogu da povežem njega sa takvom vrstom priče, ne znam kako se to desilo, ali verovatno će ljudi koju su to uradili odgovarati tako bi trebalo. To mi je neverovatno da jednom takvom liku kakvom sam ga ja upoznao neko uzme i zapali automobil. Meni je ovo kao da smo u ratnom stanju, šokiralo me - rekao je Đorđe David.

Aleksandra Mladenović priznala je da je bila u šoku kada je čula šta se dogodilo njenom bivšem dečku Urošu Živkoviću.

- Jao jesam malopre dok sam se spremala u salonu, katastrofa, šta reći?! Nisam Urošu Živkoviću slala poruku, sačekaću malo da se sve smiri, verovatno su oni u šoku, istraumirani zbog svega. Nadam su da su svi dobro, ne znam šta se desilo bitno da su dobro - rekla je Aleksandra Mladenović koja je došla na snimanje "Zvezda Granda".

kurir / blic

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