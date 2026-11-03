"ČIM SU MI SKINULI KONCE DOŠLA SAM KOD TEBE" Mala Cana ponovo nariče na grobu Andrije Bajića: Puzila sam, obrisala sam grobnu ploču
- Mala Cana je nakon skidanja konaca iz bolnice odmah otišla na grob supruga Andrije Bajića i objavila fotografiju. Na grobu je, kako kaže, obrisala ploču i sredila mesto.
- Ranije je govorila i o ostavinskoj raspravi sa ćerkama Andrije Bajića, uz poruku da je sa suprugom imala ugovor o izdržavanju.
Mala Cana nedavno se suočila sa zdravstvenim problemom i imala je operaciju. Ona je juče skinula konce, a prvo mesto na koje je otišla bio je grob njenog supruga Andrije Bajića.
Mala Cana se odatle oglasila i podelila fotografiju.
- Dušo moja juče su mi skinuli konce u Pančevu u bolnici i odmah sam došla kod tebe,na kolenima bih došla, puzila samo da sam kraj tebe. Obrisala celu grobnu ploču i sredila sve na mestu neka te moja ljubav čuva i Anđeli. Voli te tvoja ženica Mala Cana Bajić, tvoja ženica Bajićka kako si mi uvek govorio. Bog me čuva i vera u Boga i tvoja ljubav i ti me čuvaš. Anđelu moj ti si moj svetac - napisala je ona.
O ostavinskoj raspravi
Podsetimo, Cana se za medije oglasila dok je bila u bolnici i govorila je o ostavinskoj raspravi sa ćerkama Andrije Bajića.
- Da da, idem kod kuće. Idem u svojoj kući u devojačkom bunaru. Ta gde smo živeli ja i moj suprug. Ja sam sa njim imala ugovor o izdržavanju. Tako da o izdržavanju ne ulazi u ostavinsku raspravu. Kad bude bila njihova, mislim njihova, kad bude došlo to njihovo biću ja pozvana verovatno kao supruga. Šta kažu? Pa svako svom svo svoj nek uzme ono što je Andrija i što sam ja tako htela.
Pogledajte dodatni snimak: