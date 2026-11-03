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Mala Cana nedavno se suočila sa zdravstvenim problemom i imala je operaciju. Ona je juče skinula konce, a prvo mesto na koje je otišla bio je grob njenog supruga Andrije Bajića.

Mala Cana se odatle oglasila i podelila fotografiju.

- Dušo moja juče su mi skinuli konce u Pančevu u bolnici i odmah sam došla kod tebe,na kolenima bih došla, puzila samo da sam kraj tebe. Obrisala celu grobnu ploču i sredila sve na mestu neka te moja ljubav čuva i Anđeli. Voli te tvoja ženica Mala Cana Bajić, tvoja ženica Bajićka kako si mi uvek govorio. Bog me čuva i vera u Boga i tvoja ljubav i ti me čuvaš. Anđelu moj ti si moj svetac - napisala je ona.

1/4 Vidi galeriju Mala Cana u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

O ostavinskoj raspravi

Podsetimo, Cana se za medije oglasila dok je bila u bolnici i govorila je o ostavinskoj raspravi sa ćerkama Andrije Bajića.

- Da da, idem kod kuće. Idem u svojoj kući u devojačkom bunaru. Ta gde smo živeli ja i moj suprug. Ja sam sa njim imala ugovor o izdržavanju. Tako da o izdržavanju ne ulazi u ostavinsku raspravu. Kad bude bila njihova, mislim njihova, kad bude došlo to njihovo biću ja pozvana verovatno kao supruga. Šta kažu? Pa svako svom svo svoj nek uzme ono što je Andrija i što sam ja tako htela.

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