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Večeras, 3. novembra, održava se drugi u nizu koncerata poznatog pevača Ace Lukasa u Beogradskoj areni.

Beograd će i sutra biti centar regionalne muzičke scene. Publiku očekuju brojni trenuci koji će joj dugo ostati u sećanju.

Naša ekipa sačekala je pevača koji je došao nasmejan i spreman da napravi spektakl ponovo.

Lukas se pohvalio lepim utiscima od prošle noći, a rođendanska želja mu je da ne vidi praznu stolicu.

Na pitanje kako komentariše to što su Urošu Živkoviću zapalili auto, Aca u svom stilu dodaje:

"Estrada je na udaru, sreća pa nisam estrada."

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Aca Lukas dosao na svoj drugi koncert Izvor: Kurir

Lukas o mrežama

Lukas je pričao i na temu društvenim mreža, otkrivajući kako nije zavisnik od istih.

"Retko kada ulazim, samo ako ima neka svađica, tada uđem", kaže pa se okreće i gleda na ulaz.

"Gledam sve vreme ko će da dođe, ali mislim da neće niko od kolega, dolaze samo ljudi da slušaju muziku", bio je iskren Aca.

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Jovana Tipsin stigla na koncert Izvor: Kurir