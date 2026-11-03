"SVA SREĆA PA NISAM ESTRADA" Aca Lukas došao na svoj drugi koncert, pevač spreman za spektakl
- Večeras se u Beogradskoj areni održava drugi koncert Ace Lukasa, a pevač je stigao nasmejan i spreman za spektakl.
- Lukas kaže da mu je želja da ne vidi praznu stolicu i da je zadovoljan utiscima sa prethodne večeri.
- Komentarisao je i napad na Uroša Živkovića, poručivši: 'Estrada je na udaru, sreća pa nisam estrada'.
Večeras, 3. novembra, održava se drugi u nizu koncerata poznatog pevača Ace Lukasa u Beogradskoj areni.
Beograd će i sutra biti centar regionalne muzičke scene. Publiku očekuju brojni trenuci koji će joj dugo ostati u sećanju.
Naša ekipa sačekala je pevača koji je došao nasmejan i spreman da napravi spektakl ponovo.
Lukas se pohvalio lepim utiscima od prošle noći, a rođendanska želja mu je da ne vidi praznu stolicu.
Na pitanje kako komentariše to što su Urošu Živkoviću zapalili auto, Aca u svom stilu dodaje:
"Estrada je na udaru, sreća pa nisam estrada."
Lukas o mrežama
Lukas je pričao i na temu društvenim mreža, otkrivajući kako nije zavisnik od istih.
"Retko kada ulazim, samo ako ima neka svađica, tada uđem", kaže pa se okreće i gleda na ulaz.
"Gledam sve vreme ko će da dođe, ali mislim da neće niko od kolega, dolaze samo ljudi da slušaju muziku", bio je iskren Aca.
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