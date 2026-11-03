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Pevačica Dušica Grabović (46) letos se suočila sa zdravstvenim problemima zbog kojih je morala da bude operisana, a sada je ponovo zabrinula svoje pratioce. Ona se oglasila iz bolnice i otkrila da je očekuje još jedan hirurški zahvat.

Dušica je na Instagramu podelila fotografiju iz bolničkog kreveta, uz emotivnu poruku u kojoj je priznala da je sutra čeka operacija. Iako prolazi kroz težak period, nije krila optimizam i veru da će i ovaj put uspeti da pobedi sve prepreke.

1/5 Vidi galeriju Dušica Grabović u problemu Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

- Najvažnije je zdravlje, a izgubimo ga baš zbog toga što ponekad sečemo granu na kojoj sedimo i dajemo drugima više nego sebi! Ja izgledam mnogima tako da, kada me vide, kažu: „Izboriće se ona, jaka je ona kao zemlja“. Ja jesam jaka žena i znam da ću pobediti sve na kraju! Sutra me čeka operacija. Kažu mi sestre: „Ležiš u krevetu gde je naša Zorica Brunclik ležala“, a ja kažem: „Zoka je pobedila, pobediću i ja uz Božiju pomoć“ - napisala je Dušica na Instagramu.

Letos trpela nesnosne bolove

Podsetimo, Dušica je letos hitno primljena u bolnicu nakon što je osetila bol u gornjem delu stomaka.

- U 7h jutros me probudio takav bol u gornjem stomaku da sam mislila da ću umrem. Kažem sebi: 'Sačuvaće te Bog i današnji veliki praznik jer imaš ti još mnogo toga od Boga da daš".

1/6 Vidi galeriju Dušica Grabović Foto: ATA images, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

Nakon prijema i pregleda u bolnici, ustanovljeno je da je neophodan hirurški zahvat. Dušica je iz ordinacije podelila detalje razgovora sa lekarom.

"Čika doktor kaže: 'Na vreme si došla i moramo na hitnu operaciju u ponedeljak!' Preživećemo i to, slava Bogu, i idemo dalje u životne i radne pobede!".

Inače, Dušica je ranije govorila o teškoj bolesti sa kojom se izborila, bila je u komi, posle toga jela na slamčicu šest meseci.