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Večeras, 3. novembra, u Beogradskoj areni održava se drugi uzastopni koncert popularnog pevača Ace Lukasa.

I sutra će Beograd biti u znaku vrhunske muzike i dobre atmosfere, a publiku očekuje još jedno veče ispunjeno emocijama, nezaboravnim trenucima i sjajnom zabavom.

Veliko interesovanje publike još jednom potvrđuje koliko je Aca Lukas omiljen među ljubiteljima domaće muzike. Očekuje se da će Arena i ovog puta biti ispunjena do poslednjeg mesta, uz hitove koje publika zna od prve do poslednje reči.

Poznati na koncertu

Među prvima je došla Jovana Tipšin koja povodom paljenja automobila poznatim pevačima kaže da se ona moli Bogu i ne plaši se.

02:46
Jovana Tipsin stigla na koncert Izvor: Kurir

Tu je i Miroslav Ilić, koji će biti Lukasov specijalni gost.

06:45
Miroslav ilic gost kod lukasa Izvor: Kurir

Mira Škorić stigla je sa namerom, kako kaže, da uživa. 

06:12
Mira Skoric stigla na koncert Izvor: Kurir

Seksi Sandra iznenadila je svojom pojavom, a svima je zapalo za oko to što pevačica nije imala brus.

03:10
Seksi sandra stigla bez brusa na lukasov koncert Izvor: Kurir

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