OD SEKSI SANDRE DO MIROSLAVA ILIĆA... Evo ko je sve došao od poznatih na koncert Ace Lukasa
- Aca Lukas večeras u Beogradskoj areni održava drugi uzastopni koncert, uz očekivanje pune hale i velike atmosfere.
- Među poznatima koji su došli su Jovana Tipšin, Miroslav Ilić, Mira Škorić i Seksi Sandra.
Večeras, 3. novembra, u Beogradskoj areni održava se drugi uzastopni koncert popularnog pevača Ace Lukasa.
I sutra će Beograd biti u znaku vrhunske muzike i dobre atmosfere, a publiku očekuje još jedno veče ispunjeno emocijama, nezaboravnim trenucima i sjajnom zabavom.
Veliko interesovanje publike još jednom potvrđuje koliko je Aca Lukas omiljen među ljubiteljima domaće muzike. Očekuje se da će Arena i ovog puta biti ispunjena do poslednjeg mesta, uz hitove koje publika zna od prve do poslednje reči.
Poznati na koncertu
Među prvima je došla Jovana Tipšin koja povodom paljenja automobila poznatim pevačima kaže da se ona moli Bogu i ne plaši se.
Tu je i Miroslav Ilić, koji će biti Lukasov specijalni gost.
Mira Škorić stigla je sa namerom, kako kaže, da uživa.
Seksi Sandra iznenadila je svojom pojavom, a svima je zapalo za oko to što pevačica nije imala brus.