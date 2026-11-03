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Mensur Ajdarpašić koga svi pamtimo iz rijalitija potpuno je promenio život i povukao se iz medija. Sada je otvorio dušu o povratku u rijaliti, kako zarađuje i da li ima novu ljubav.

Mensur se najpre osvrnuo i na to šta ga je najviše koštalo u životu.

- Temperament, iako u suštini neću ući u konflikt bez razloga i bez kad moram i onda se tako nešto završi. Naučio sam da prosto treba uvek težiti ka cilju i da ništa ne treba da te ometa što će narušiti opstanak, egzistenciju i mir, ali i ciljeve.

"Često pričam sam sa sobom"

1/5 Vidi galeriju Mensur Ajdarpašić Foto: Instagram

Ajdarpašić trenutno živi na relaciji Srbija i Crna Gora.

- Jako mi prija mir i hodanje pored mora, a da budem sam. Često sam u Crnoj Gori i tamo treniram i odmaram, često se preispitujem i razgovaram sa sobom. Jako bitni su ti razgovori i često sednem sa sobom sam na kafi, razmišljam o svojim postupcima i šta mi treba i kuda to vodi, ali i kako bi trebalo i dokle. Sam sa sobom dosta učim, a najviše zameram što sam nepromišljen i prebrz, ali ja reagujem kako se osećam u nekim trenucima i prenaglašen sam sa emocijama i reakcijama – iskren je on, a onda je dodao da je nakon određenog perioda u životu težio za brojnim promenama.

- U mom životu nema haosa i sve što mi smeta ja to odstranim i jurim za mirom. Prevazišao sam ljude koji žele da mi naruše mir, ali ja nemam ni negativnih komentara. Kada sam se u jednom trenutku života zapitao zašto mi ne ide, zašto sam nesrećan i zašto ne mogu kod sebe neke stvari da promenim shvatio sam da moram da promenim okruženje i društvo, a dugo sam se oko toga pitao. Nekad je potrebno promeniti društvo i okruženje iz potpunosti i krenuti sa novom erom životom, probao sam to i novi ljudi, nova drugarstva su se jako dobro pokazala. Prija čoveku promena i mora u nekom trenutku da promeni sve, dolazi nova energija i sve ide jedno sa drugim, a što se tiče ljudi koji su tu iz koristi, njih uvek ima, ali to prepoznam.

O zaradi nakon rijalitija

Iako teži mirnim životom, ne krije da su mu brojna učešća u rijalitiju donela i najveće prihode.

- Neko sam ko je dugo godina u svetu rijalitija i dopustio sam sebi da imam mnogo vremena između rijalitija da odmorim, jer mnogo lepo zarađujem od projekata u kojim učestvujem. Nije bitna svota, ali može da se živi poprilično i mogu sebi da obezbedim normalan život. Od rijalitija najviše zarađujem i to ne može da se stavi u rang ni sa jednim drugim poslom i od tog se trenutno najbolje zarađuje, a pored toga sam u svetu fitnesa – otkrio je Mensur pričajući o životu van kamera, te se dotakao i snimanja za društvenu mrežu TikTok.

- To nije posao i to mi je bilo da utrošim višak vremena. Može lepo da se zaradi, pamtim dobre mesece i može da se zaradi i 15. 000 evra. Svi upiru prstom kada se snimaš, ali to je časna zarada i ne mogu biti svi milioneri. Bitan je “kontent“, a to na TikToku retko ko ima, a imamo primer Bake Praseta koji je stvarno ambiciozan i sposoban i pravi ozbiljnu svotu novcu na mesečnom nivou.

Mnogi su ga ove godine očekivali u Beloj kući, kao učesnika “Elite 10“, a Mensur na to pitanje odgovara:

- Ne, to je definitivno – kratko je rekao on.

“Postoje ljubavi zbog kojih se kajem"

1/5 Vidi galeriju Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić, poznat po burnim vezama u rijalitiju, ponovo je u centru pažnje Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Zadruga, Printscreen Instagram

Ljubavni život bivšeg rijaliti učesnika intrigirao je mnoge, ali za istom trenutno ne žudi.

- Slobodan sam trenutno i nisam u vezi, ali šta će biti dalje videćemo, možda upoznam neku prelepu i prezgodnu sportistkinju. Nisam bio dugo u vezi i ne srljam iz veze u vezu, sad sam spremam, ne jurim i tu mora sve da se poklopi. Nije me teško ispratiti, jer ja sam jednostavan čovek za onog ko je pametan i ko razume neke stvari – rekao je Ajdarpašić koji se dotakao i bivših, ali i turbulentnih ljubavnih odnosa.

- Postoji uvek u životu stvari zbog kojih se kajem, tako i odnosi. To je sve škola, muško sam i nisam jedini čovek koji je pogrešio. Naučile su me greške, ali skoro sam od strane jedne devojke dobio pitanje “zašto si ti hladan“, a rekao sam da me je time napravilo to što sam pre bio osećajan i previše emotivan i to me je učinilo takvim. Svašta sam prelazio i mnoge stvari sam napravio koje su me učinile ovakvim. Nije jednostavno danas videti moje emocije, ne srljam i mnogo više razmišljam.

Kurir.rs/Blic