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Brat pevačice Teodore Džehverović, Sava Džehverović, uskoro će sa 15 godina mlađom suprugom Adrianom Kadar dobiti drugo dete - sina. Influenserka je sada podelila snimak iz doma i pokazala kako izgleda u 19. nedelji trudnoće.

Adriana je trenutno u petom mesecu trudnoće, a kako možemo videti, aktivna je trudnica. Ona je na svom Instagramu objavila snimak iz stana na kojem je pokazala kako trenira sa ćerkicom Doroteom koja će uskoro postati starija sestra.

Mama i ćerka su u tandemu radile vežbe istezanja, a Adriana je tom prilikom bila u topiću i u prvi plan je došao njen trudnički stomak.

Foto: Printscreen

"Naš put nije bio lak"

Zbog razlike u godinama, Sava i Adriana su nailazili na osudu javnosti.

- Naš put nije bio lak, mnogo smo patili, ali smo na kraju opstali! Ovo je ono što nikada nisu uspeli da nam uzmu. Sve im je oprošteno, neka sad žive svoje živote daleko od nas! Znam da im sad nedostajemo. Posveta bivšoj porodici - napisao je jednom prilikom Sava na Instagramu.

Inače, par već neko vreme živi u Dubaiju, a nedavno su podelili vest da su uspeli da obezbede sopstveni stan.

Novi stan porodice Džehverović ima dnevni boravak sa kuhinjom, terase, ostavu, dve spavaće sobe i dva kupatila, a Adriana je ceo prostor detaljno usnimila. Inače, terasa ima 40 metara kvadratnih koja je kao jedan stan u Beogradu.

Pogledajte dodatni snimak: