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Slavni kantautor Dino Merlin je samo jednom pričao o najtežem životnom periodu i teškoj depresiji sa kojom se suočio. Za nju je tada znalo svega nekoliko njegovih najbližih ljudi.

Uz podršku supruge Amele, sa kojom ima ćerku Naidu i sina Hamzu, uspeo je da prebrodi te teške trenutke, te je danas maksimalno posvećen porodici i poslu.

- U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. Ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da sam bio ni za šta - govorio je pevač.

Gostujući na "HRT-u", pevač je do detalja opisao kroz kakav je pakao prolazio.

- Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. To je bio period kada sam hteo da napustim muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao - jasan je bio on.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Pre dve godine bio hospitalizovan

Podsetimo, Merlinu je 2024. godine iznenada pozlilo, nakon čega je završio u bolnici.

- Dino je dobro. Dobro se oseća. Bilo mu je muka, a sada je odlično. On je kod kuće u Sarajevu - tvrdili su za Dnevni Avaz tada iz njegovog menadžmenta.

Inače, Dino, kao što je poznato porodicu drži daleko od javnosti a jednom prilikom je govorio o svojoj deci.

- Važno je ostati čovek u onim najelementarnijim stvarima. Recimo, ja sam jako srećan zbog mog privatnog dela, jer nikad nećete pročitati da moj sin vozi "lambordžinija" ili nekog "ferarija", kako su bahati, da šmrču... Moja su deca pristojna, radna - rekao je Merlin.

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