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Pevač Ljuba Aličić juče je proslavio 71. rođendan u svojoj porodičnoj vili, okružen najmilijima. Iza njega su decenije uspešne muzičke karijere, tokom kojih je stekao veliku popularnost, ali i značajno bogatstvo. Ipak, njegov životni put nije oduvek bio lak.

Ljuba je odrastao u skromnoj porodici, a školovanje je prekinuo već u petom razredu osnovne škole. Ljubav prema muzici otkrio je još kao dečak, pa je na muzičku scenu zakoračio sa svega 12 godina. Svoj prvi album objavio je 1980. godine, čime je započeo put ka velikom uspehu.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Kurir

Dugogodišnjim radom i brojnim nastupima izgradio je zavidnu karijeru i stekao milione. Poznato je i da na privatnim slavljima i veseljima dobija izuzetno visok bakšiš, koji neretko dostiže i desetine hiljada evra.

Kuća u Šapcu vredi pola miliona

Kuća Ljube Aličića u Šapcu procenjivala se na oko pola miliona evra, a jednom prilikom je pevač otvorio vrata svog doma.

- Evo vidiš ovo je moja kuća, tu ja živim. Putovali smo davno po Americi i donosili porcelan. Iz Egipta smo donosili nameštaj, ima mnogo vrednosti u njemu - rekao je tada pevač u emisiji "Premijera-vikend specijal".

Kako se svojevremeno pisalo, kuća ima oko 400 kvadrata i nalazi se u blizini centra Šapca.

Prepisao kuću ženi

Pevač ima dva sina (jednog iz prvog braka i jednog sa Željanom), a jednom prilikom je na veoma zanimljiv način opisao svoj brak i ulogu svoje voljene supruge:

1/4 Vidi galeriju SA 12 GODINA NAPUSTIO ŠKOLU I POBEGAO OD KUĆE! Ljuba Aličić je OVAKO ŽIVEO, a danas ima kuću od nekoliko MILIONA EVRA i bogatstvo Foto: Pritnscreen/Premijera

- Moja supruga i ja živimo 37 godina u braku. Imam dva sina, jedan iz prvog braka, a mi se lepo slažemo, dugo smo godina zajedno. Kuća je na ženi, barem je to tako meni. Ja sam nju iz škole uzeo -rekao je svojevremeno pevač.