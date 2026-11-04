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O zaradama i dodatnim isplatama na javnom servisu govorilo se i ranijih godina.

Nekadašnji predsednik Upravnog odbora RTS-a Branislav Branko Klanšček izneo je 2023. godine, u razgovoru za medije, tvrdnje o iznosima koje pojedini zaposleni dobijaju na ime takozvanih varijabila, odnosno nagrada uz redovnu platu.

Tom prilikom naveo je da voditeljka Dragana Kosjerina svakog meseca dobija 132.000 dinara na ime varijabila, ne računajući osnovnu platu.

Klanšček je tada izjavio i da se za ove dodatne isplate na godišnjem nivou izdvaja milion evra, uz tvrdnju da ih uglavnom dobijaju ista lica, među kojima su članovi menadžmenta, direktori, kao i glavni i izvršni urednici.

1/15 Vidi galeriju "OCA NISAM VIDELA 4 GODINE" Dragana Kosjerina je jedna od najlepših voditeljki, a malo ko zna njenu TEŠKU životnu priču Foto: Printscreen/RTS, Printscreen/Instagram

Ostale zarade

Prema podacima iz Informatora o radu javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije", visina zarada rukovodilaca na dan 31.01.2026. godine bila je (prosečna neto zarada u RSD):

- Direktori PJ: 199.196,16 din

- Izvršni direktori: 159.491,52 din

- Glavni i odgovorni urednici: 179.231,68 din

- Rukovodioci službi: 129.881,28 din

- Šefovi odeljenja: 105.206,08 din

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