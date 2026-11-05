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Manekenka Jovana Đorđević, supruga bivšeg srpskog fudbalskog reprezentativca Filipa Đorđevića, zabrinula je javnost nakon što je otkrila kroz kakve neprijatnosti prolazi zbog estetskog tretmana kojem se podvrgla pre tri meseca. Na društvenim mrežama pokazala je posledice intervencije, a fotografije njenog lica, na kojima se vide izraženi podlivi i tamne fleke ispod očiju, izazvale su brojne reakcije.

Iako su modrice, koje su se zadržale gotovo mesec dana, u međuvremenu nestale, Jovana se i dalje suočava sa hiperpigmentacijom kože. Zbog toga se obratila pratiocima za pomoć, nadajući se da će među njihovim savetima pronaći rešenje za problem koji je nastao nakon tretmana injekcijama.

Nakon što je dobila veliki broj poruka, manekenka se ponovo oglasila i otkrila da još nije izgubila nadu da će se njena koža potpuno oporaviti.

– Hvala svima od srca na preporukama za hiperpigmentaciju! Nisam očekivala toliki broj poruka i saveta – napisala je Jovana, a zatim dodala:

– Prošla su tek tri meseca, pa se još uvek nadam da će fleke same izbledeti, ali ću definitivno probati neke od proizvoda i tretmana koje ste mi preporučile. Divne ste!

Jovana Đorđević Foto: Screenshot/instagram

Podsetimo, Jovana je prethodno objavila fotografiju na kojoj je bez šminke pokazala promene na koži, ali i snimak nastao neposredno nakon intervencije. Na njemu su se mogli videti veliki podlivi u predelu ispod očiju, zbog kojih je gotovo mesec dana čekala da se njen izgled vrati u normalu. Međutim, nakon povlačenja modrica ostale su tamne fleke, koje je, kako je priznala, dodatno zabrinjavaju.

"Jedva sam preživela nesreću"

Život Jovane obeležila je stravična tragedija 2012. godine kada je preživela tešku nesreću u kojoj je zadobila opekotine na čak 60 odsto tela.

1/10 Vidi galeriju Jovana Đorđević Foto: Pritnscreen/Instagram