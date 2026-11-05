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Pevačica Sanja Đorđević već više od 20 godina deli život sa suprugom Pericom Đorđević, bivšim profesionalnim fudbalerom, a njihova ljubavna priča imala je prilično neobičan početak.

Iako su godinama u skladnom braku, Sanja je svojevremeno otkrila da Perica prilikom prvog susreta na nju nije ostavio naročito dobar utisak, te da nije ni slutila da će upravo on postati njen životni saputnik.

Govoreći o njihovom prvom susretu i tome kako su neočekivano otpočeli zajednički život, Sanja se tada prisetila neobične situacije koja im je preokrenula živote:

- Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad.

1/4 Vidi galeriju Sanja Đorđević Foto: Kurir

U javnosti su godinama kružile i priče da je pevačica zapostavila svoju muzičku karijeru jer nema potrebe da peva, budući da njen suprug dosta zarađuje. Sanja je na te navode odgovorila u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu:

- Bogu hvala, pa sam se dobro udala. Bolje muž da me izdržava nego da me posećuje u 'Lazi'. Šalim se, uvek sam imala podršku u suprugu i to mi je stvarno mnogo značilo.

Ćerka im je doktor nauka

Podsetimo, Sanja Đorđević i njen suprug, nekadašnji fudbaler Perica Đorđević, nedavno su imali veliki razlog za slavlje kada je njihova ćerka Ivana ostvarila izuzetan akademski uspeh i postala doktor nauka.

Foto: ATA images

Ivana je osnovne studije prava završila u Srbiji, nakon čega je obrazovanje nastavila u Švajcarskoj. U Cirihu je uspešno završila master studije iz oblasti sportskog prava, a potom i doktorske studije. Kako bi stekla pravo da radi kao pravnik u Švajcarskoj, polagala je diferencijalni ispit, a želja joj je bila da položi i pravosudni ispit.

Ponosna majka Sanja Đorđević otkrila je kroz kakav je ogroman trud i pritisak učenja njena naslednica morala da prođe tokom studija: