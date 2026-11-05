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Legendarni novinar, pisac i voditelj Milovan Ilić Minimaks, jedan od najvoljenijih televizijskih ličnosti nekadašnje Jugoslavije, rođen je 5. novembra 1938. godine. Danas bi proslavio 88. rođendan. Iako je od njegove smrti prošla 21 godina, njegovo ime i dalje se izgovara sa posebnim poštovanjem, a generacije gledalaca pamte njegov britak humor, neponovljivu duhovitost i emisije koje su obeležile jednu epohu.

Bio je mnogo više od televizijskog voditelja. Minimaks je bio čovek koji je umeo da nasmeje milione, da običan razgovor pretvori u nezaboravnu televizijsku priču i da u svojim gostima prepozna ono što drugi nisu primećivali. Njegova spontanost, inteligencija i neposrednost učinile su ga jednim od najprepoznatljivijih lica domaće medijske scene.

Rođen je u selu Lipnica kod Kragujevca, a u Beograd je došao 1957. godine, sa namerom da studira prava. Međutim, život ga je odveo u novinarstvo, književnost i svet zabave, u kojem će ostaviti neizbrisiv trag.

Profesionalni put započeo je pisanjem humoreski i radom u satiričnom listu „Jež“, a široj publici postao je poznat zahvaljujući radijskim emisijama koje su donele potpuno drugačiji pristup zabavnom programu.

1/8 Vidi galeriju Milovan Ilić Minimaks Foto: Printskrin/jutjub, printscreen YT, Printskrin Youtube

Čovek koji je promenio pravila televizije

Njegov čuveni nadimak nastao je 1967. godine, kada je pokrenuo radijsku emisiju „Minimaks“, zasnovanu na jednostavnoj ideji – minimum govora, maksimum muzike. Međutim, upravo je njegov način govora, protkan humorom, dosetkama i neočekivanim pitanjima, osvojio slušaoce.

Usledile su emisije „Sutra je petak“, „Tačno u podne“, poznatija kao „Tup-tup“, „Od glave do pete“ i kultna „Minimaksovizija“, koja je postala jedan od simbola televizijske zabave devedesetih godina.

Pred njegovim kamerama sedeli su najpoznatiji pevači, glumci, političari i druge javne ličnosti. Ipak, Minimaks nikada nije pravio veliku razliku između već afirmisanih zvezda i onih koji su tek pokušavali da pronađu svoje mesto pod reflektorima.

Naprotiv, mnogima je upravo on pružio priliku da se predstave široj publici. Njegove emisije bile su značajne za karijere brojnih estradnih imena, među kojima su Lepa Brena, Dara Bubamara i Jami.

Ono što ga je posebno izdvajalo bila je sposobnost da i najpoznatije goste opusti, nasmeje, ali i iznenadi pitanjem na koje nisu bili pripremljeni. Iza prividne spontanosti stajao je ozbiljan novinarski rad. Za svakog sagovornika temeljno se pripremao, proučavao njegov život i karijeru, a zatim razgovor vodio sa lakoćom kakvu imaju samo istinski majstori svog posla.

Bio skroman čovek

Iako je uživao ogromnu popularnost, Minimaks se nikada nije trudio da privatni život pretvori u javnu predstavu.

Voleo je obične ljude, jednostavnost i porodični mir. U svojim intervjuima često je isticao da ne želi da ga slava promeni i da mu je važnije kakav je čovek nego koliko je poznat.

Bio je i uspešan književnik i aforističar. Objavio je sedam knjiga aforizama i dve knjige poezije, a njegov književni rad doneo mu je brojna priznanja, među kojima i nagradu „Radoje Domanović“ za satiru.

Iza televizijske popularnosti ostao je čovek koji je znao da se našali i na sopstveni račun, bez potrebe da sebe predstavlja važnijim od drugih.

Iz dva braka imao je troje dece, sinove Igora i Vladimira i ćerku Anu.

Poslednji period njegovog života obeležila je teška bolest. Krajem 2004. godine podvrgnut je transplantaciji jetre u italijanskom gradu Padovi, gde je preminuo 9. februara 2005. godine, u 67. godini života.

Minimaksov intervju koji je sve promenio

Minimaks je jednom prilikom u intervjuu za domaće medije govorio o saradnji sa pevačima i priznao da se zbog nekih i pokajao.

Voditelj je mnogim ličnostima sa estrade pomogao te je jednom prilikom govorio koliko je to "lansiranje u zvezde" finansijski koštalo i da li su znali da cene njegovu vrstu "pomoći".

- Nikada nisam dobijao novac od pevača. Ponudila mi je novac jedna grupa, još davno, ali sam odbio jer je to bila smešna cifra. Mnoge od tih zvezda bi se probile i bez moje pomoći, kao, na primer, Lepa Brena. Među onima koje sam podržao i pogurao rođeni su kao zvezde i Dara Bubamara, Jami, Vendi, “Rokeri s Moravu”, Đorđe Balašević i Rambo Amadeus - govorio je Minimaks svojevremeno.

Nije pričao sa Balaševićem i Rambom

Ilić je tada otkrio da nije razgovarao sa Đorđem Balaševićem i Rambom Amadeusom.

- Nisu se poneli fer i korektno Đorđe Balašević i Rambo Amadeus sa kojima od tada ne razgovaram. Moram priznati da je Jami izuzetak, jer me jedino ona uvek pominje i postuje. A donedavno sam javno govorio da me na estradi najviše oduševljavaju Ceca Ražnatović i Brena. Pa mi je sada krivo kada sam govorio kako je Brena odlična mačka, zato je valjda i moja slaba tačka.

Minimaks je u istom intervjuu govorio i o problemima sa Zdravkom Čolićem.

- Zdravko Čolić je (tužna) priča za sebe… Najpre (mi) je obećao da ce doći u emisiju “Maksovizija” sa Harisom Džinovićem. Kasnije mi je (preko predstavnika, jer on sve radi preko predstavnika) poručio da to ne dolazi u obzir. Zatim smo ga pozvali da sa dr Neletom Karajlićem bude moj gost oktobra 1998. godine. Ponovo je (preko predstavnika) poručio da to ne dolazi u obzir. Kada su mi njegovi predstavnici javili da Zdravko sigurno ne dolazi, zamolio sam modnu kreatorku Vericu Rakočević da mi pravi društvo. Ona je (naravno) pristala, ali su mi njegovi (Čolini) predstavnici poručili: “Znaš Čola nema ništa protiv Verice, ali pita ima li neko bolji”. Rekao sam (predstavnicima): “Nema niko bolji! A vašem Čoli poručite da je za mene mrtav i da sam ga već smestio u parcelu gde su parkirani Đorđe Balašević i Rambo Amadeus” Ali to nije sve… - govorio je tada voditelj za Balkan media.

1/5 Vidi galeriju Rambo Amadeus Foto: Boba Nikolić, ATA images, Profimedia



Čolu sahranio

- Čolini predstavnici broj jedan objasnili su mi da “ono u vezi sa Vericom Rakočević, nema veze sa Čolom već da su to izmislili Čolini predstavnici broj dva i da on (garant!) dolazi u “Maksoviziju” novembra prošle godine. Naravno, dva dana pre tog datuma predstavnici gospodina Čole (ne znam da li broj jedan ili broj dva) javili su mi da se Zdravko mnogo izvinjava, ali da je to jedini datum kad može da održi koncert u Kruševcu (samo tada i nikad vise).

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: R.Z./ATAImages, MONDO/Matija Popović

E Čolo, Čolo, j*bem te u predstavnike! Čola je u parceli, mrtav za mene. I poručujem mu ovaj put da žalim što sam ga vadio iz “parcele” i podgrejavao. Ja sam dolazio do Staneta Dolanca i Branka Kosticća za tri dana, a njega ne mogu da nađem. Čovek se jednostavno krije, ima neku maniju, kompleks, ne znam ni ja šta. Mislim da se Čola nikom telefonom ne javlja. Goran Bregović mi je jednom rekao da mu se Zdravko nikada u životu nije javio telefonom, a Haris Džinović mi je rekao da ga je za vreme rata u više navrata zvao iz Pariza, raspitivao se za zdravlje, a ovaj mu se nikada nije javio. Za mene ne postoji ni Rambo Amadeus, a doživotno ću žaliti što sam Balaševiću dozvolio da mi se obrati sa “ti”.

Jelena Karleuša i provokacije na račun Cece



Iako je Jelenu Karleušu ugostio na samom početku njene karijere kada je imala samo 16 godina, njihov odnos je bio pun trzavica. Minimaks je u emisijama voleo da je provocira pitanjima o pevanju, skandalima i rivalitetu sa Cecom Ražnatović (koju je Minimaks izuzetno podržavao i sa kojom je bio u odličnim odnosima). Karleuša je tada ulazila je u otvorene verbalne duele s njim u studiju, a van kamera mu je zamerala pristrasnost i forsiranje njenih rivalki.